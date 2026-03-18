Chuyên gia UOBAM: Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tích cực trong năm 2026, ngân hàng và bán lẻ giữ vai trò dẫn dắt

Bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc, Công ty CP Quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam cho rằng thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong năm 2026, tuy nhiên sự tăng trưởng sẽ mang tính chọn lọc và phân hóa cao hơn so với năm 2025.

Những động lực chính hỗ trợ thị trường trong năm 2026 bao gồm (1) Kinh tế vĩ mô tích cực với tăng trưởng GDP được kỳ vọng đạt hai con số, lạm phát cơ bản được kiểm soát tốt, và chính sách tài khóa tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng thông qua đầu tư công quy mô lớn; (2) Dự phóng lợi nhuận doanh nghiệp tốt với kỳ vọng tăng trưởng EPS toàn thị trường đạt khoảng 15%, tập trung ở nhóm ngân hàng, bán lẻ, vật liệu và các doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng; và (3) Yếu tố mang tính cấu trúc, bao gồm hiệu ứng nâng hạng thị trường, cải thiện minh bạch thị trường, mở rộng sản phẩm và nâng cấp hạ tầng giao dịch, qua đó thu hút thêm dòng vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một bước tiến quan trọng giúp nâng cao vị thế thị trường tài chính Việt Nam, trong đó có TTCK, đối với nhà đầu tư nước ngoài.

"IFC sẽ góp phần nâng cao các tiêu chuẩn hoạt động của Thị trường tài chính Việt Nam tiến sát hơn với thông lệ quốc tế, từ đó thu hút thêm nhiều dòng vốn dài hạn từ các nhà đầu tư tổ chức, định chế tài chính quốc tế", bà Lệ đánh giá.

Chuyên gia UOB cũng chi ra một số rủi ro chính trong năm 2026 mà nhà đầu tư cần theo dõi gồm: (1) Các xung đột địa chính trị phức tạp và chính sách thuế bất ổn của Mỹ có thể ảnh hưởng đến thương mại quốc tế, việc luân chuyển dòng vốn đầu tư, và tình hình lạm phát tòan cầu; (2) Rủi ro về chính sách tiền tệ của Fed có thể gây áp lực lên tỷ giá và lãi suất trong nước; (3) Mức độ sử dụng đòn bẩy margin cao tại các công ty chứng khoán có thể làm tăng độ biến động của thị trường.

"Trong kịch bản cơ sở không có những biến động lớn bất ngờ, chúng tôi kỳ vọng TTCK Việt Nam năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng nhưng ở mức thấp hơn so với năm 2025, phù hợp với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp khoảng 15%", Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ UOBAM cho biết.

Theo đánh giá của chuyên gia UOB: Ngành ngân hàng nhiều khả năng vẫn giữ vai trò trụ cột nhờ quy mô vốn hóa lớn, tăng trưởng lợi nhuận ổn định ở mức hai con số và xu hướng cải thiện chất lượng tài sản; Ngành bán lẻ – tiêu dùng tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng trưởng tốt và các chính sách giảm thuế, đặc biệt trong bối cảnh tầng lớp trung lưu tiếp tục mở rộng; Các ngành vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng và các doanh nghiệp liên quan đến đầu tư công có thể duy trì tăng trưởng tích cực dựa trên tiến độ giải ngân và nhu cầu phát triển hạ tầng dài hạn; Bên cạnh đó, nhóm năng lượng, logistics và hạ tầng chiến lược cũng có tiềm năng thu hút dòng vốn dài hạn nhờ vai trò thiết yếu trong nền kinh tế.

Đối với thị trường trái phiếu, bà Lệ cho rằng thị trường này sẽ diễn biến ổn định và thận trọng tích cực trong năm 2026. Tính đến cuối năm 2025, quy mô trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương 11% GDP, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của kênh huy động vốn trung và dài hạn này ngoài hệ thống ngân hàng.

Bước sang năm 2026, nhu cầu phát hành mới nhiều khả năng duy trì ở mức hợp lý khi doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn trong bối cảnh tín dụng ngân hàng được phân bổ chọn lọc hơn. Tỷ lệ chậm thanh toán đã giảm so với giai đoạn cao điểm và dự kiến tiếp tục được kiểm soát. Tuy vậy, rủi ro tín dụng vẫn hiện hữu, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản.

Chuyên gia UOB cũng cho biết, những năm gần đây ghi nhận lượng nhà đầu tư trẻ tham gia kênh đầu tư vào chứng chỉ quỹ tăng mạnh. Từ góc nhìn của UOBAM Việt Nam, đây không chỉ là xu hướng ngắn hạn mà là một thay đổi quan trọng trong hành vi đầu tư của thế hệ NĐT trẻ. Họ ưa chuộng đầu tư vào chứng chỉ quỹ vì đây là một kênh đầu tư tối ưu, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo tài sản được quản lý hiệu quả bởi các chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp với quy trình đầu tư bài bản và quản trị rủi ro chặt chẽ.

"Về chiến lược phát triển sản phẩm mới của UOBAM Việt Nam trong năm 2026, sắp tới chúng tôi sẽ chính thức giới thiệu đến các nhà đầu tư Quỹ đầu tư trái phiếu United thu nhập ổn định (USIF). Với quỹ mới này, UOBAM Việt Nam sẽ có đủ 3 loại quỹ mở chính bao gồm quỹ cổ phiếu UVEEF, quỹ cân bằng UVDIF, và quỹ trái phiếu USIF để đáp ứng nhu cầu đầu tư khác nhau phù hợp với khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Chúng tôi hy vọng việc hoàn thiện bộ sản phẩm quỹ sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng hơn khi xây dựng danh mục đầu tư theo mục tiêu tài chính cá nhân của mình", Bà Thiều Thị Nhật Lệ thông tin .

Để mở rộng hơn nữa hệ sinh thái sản phẩm và đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng đa dạng của khách hàng, UOBAM Việt Nam cũng có kế hoạch giới thiệu quỹ tiền tệ (Money Market Fund -MMF) trong năm nay. Mục tiêu là tạo ra giải pháp giúp nhà đầu tư tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền nhàn rỗi, với đặc điểm chính của quỹ là tính thanh khoản cao và ít biến động về hiệu suất đầu tư.