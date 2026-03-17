Giá bạc hôm nay 17-3: Bất ngờ tăng nhanh hơn vàng

17-03-2026 - 16:10 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá bạc hôm nay tăng mạnh trên thị trường quốc tế thúc đẩy giá trong nước lên cao nhất hơn 86 triệu đồng/kg.

Trưa 17-3, Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc miếng các thương hiệu mua vào 3,07 triệu đồng/lượng, bán ra 3,17 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 70.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Công ty Kim loại quý Ancarat điều chỉnh giá bạc tăng lên 3,08 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,17 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá bạc miếng hiện được niêm yết cao nhất ở Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) với mức mua vào - bán ra lần lượt là 3,14 triệu đồng/lượng và 3,24 triệu đồng/lượng.

Giá bạc kg các thương hiệu cũng tăng hàng triệu đồng. Tập đoàn Phú Quý bán ra bạc kg trên 84,5 triệu đồng; Ancarat bán ra ở mức cao hơn là 84,7 triệu đồng.

Trong khi giá bạc thỏi, bạc nguyên khối cao nhất thị trường trong nước được công ty SBJ niêm yết ở mức 86,5 triệu đồng, tăng gần 2 triệu đồng so với hôm qua.

Giá bạc trong nước tăng nhanh theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, tới trưa nay theo giờ Việt Nam, giá bạc được giao dịch ở mức 81,9 USD/ounce, tăng 1,35% so với phiên trước. Đáng chú ý, giá bạc còn tăng nhanh hơn giá vàng – hiện ở mức 5.035 USD/ounce (+0,57%).

Theo giới phân tích, giá vàng, bạc phục hồi trong bối cảnh đồng USD suy yếu, rớt khỏi mốc 100 điểm về còn 99,9 điểm còn giá dầu thô cũng giảm nhẹ xuống còn 102 USD/thùng. Giá các kim loại quý dù phục hồi nhưng vẫn ở mức thấp trong những ngày qua do thị trường lo ngại lạm phát gia tăng từ chiến sự ở Trung Đông.

Ở thị trường trong nước, dù giá bạc đang trong vùng thấp nhất khoảng 6 tuần qua, các thương hiệu bạc vẫn chủ yếu bán "bạc giấy" – đặt hàng, thanh toán trước và nhận bạc sau trong 3-5 tháng.

Đầu giờ chiều nay, nhân viên Tập đoàn Phú Quý cho hay doanh nghiệp đã dừng nhận đơn đặt hàng do đã nhận đủ số lượng trong ngày. Khách có thể đặt hàng online vào lúc 8 giờ 30 mỗi ngày hoặc tới trực tiếp cửa hàng.

Ancarat thông báo không giới hạn số lượng đặt bạc tích trữ với các sản phẩm Ngân Long 1 lượng – 5 lượng và 1 kg. Khách thanh toán trước và hẹn trả bạc sau 100 ngày.

Trong khi đó, công ty SBJ thông báo hôm nay, mỗi khách được đặt tối đa 4kg bạc tích trữ, thanh toán trước, hẹn giao từ 3-6 tháng.


Theo Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

Người lao động

Chiều 17/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Chiều 17/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại Nổi bật

Nóng: 1 đại gia may mặc nổi tiếng vừa bị ngân hàng thu giữ tài sản

Nóng: 1 đại gia may mặc nổi tiếng vừa bị ngân hàng thu giữ tài sản Nổi bật

Chuyên gia UOB: Tỷ giá USD/VND biến động khoảng 2-3% trong năm 2026

Chuyên gia UOB: Tỷ giá USD/VND biến động khoảng 2-3% trong năm 2026

15:16 , 17/03/2026
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nới trần tín dụng cho các dự án lớn tại Hà Nội

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nới trần tín dụng cho các dự án lớn tại Hà Nội

14:27 , 17/03/2026
Gửi tiền đúng thời điểm, nhận thêm lãi suất và cơ hội trúng xe điện VF3

Gửi tiền đúng thời điểm, nhận thêm lãi suất và cơ hội trúng xe điện VF3

13:30 , 17/03/2026
Một ngân hàng dự kiến lợi nhuận năm 2026 tăng 169%

Một ngân hàng dự kiến lợi nhuận năm 2026 tăng 169%

11:21 , 17/03/2026

