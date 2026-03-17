Nóng: 1 đại gia may mặc nổi tiếng vừa bị ngân hàng thu giữ tài sản

17-03-2026 - 10:02 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo thông tin từ MSB, việc thu giữ được thực hiện căn cứ theo thỏa thuận tại các hợp đồng thế chấp đã ký giữa hai bên và theo quy định của pháp luật nhằm xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết với ngân hàng.

Theo nội dung thông báo, việc thu giữ được thực hiện nhằm xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, căn cứ theo các thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết giữa các bên và theo quy định hiện hành của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm.

Tài sản bị thu giữ là Nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai, nằm tại thửa đất số 215, tờ bản đồ số 14 (đo vẽ năm 2009), thuộc thôn Thuận Lương, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Khu đất có diện tích 40.447 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, với thời hạn sử dụng 50 năm.

Theo hồ sơ pháp lý, khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 655101, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT17290, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 11/8/2021.

Ngoài quyền sử dụng đất và công trình gắn liền với đất, tài sản bảo đảm còn bao gồm toàn bộ máy móc, thiết bị và hệ thống dây chuyền sản xuất thuộc sở hữu của Công ty An Phước đang được lắp đặt trong phạm vi nhà máy. Các tài sản này được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất số 393DDA/2020/BĐ ngày 06/8/2020 và Hợp đồng số 126DDA/2022/BĐ ngày 28/3/2022 ký với MSB.

Ngân hàng cho biết thời gian dự kiến tiến hành thu giữ tài sản sau ngày 25/3/2026, địa điểm thực hiện tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi thu giữ, tài sản sẽ được xử lý theo quy định để thu hồi khoản nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng.

Công ty An Phước được thành lập năm 2015, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sợi, vải và nguyên phụ liệu phục vụ ngành may mặc tại Việt Nam. Doanh nghiệp từng được biết đến với dự án nhà máy sản xuất sợi gai tại Thanh Hóa, được xem là một trong những hạng mục sản xuất quy mô lớn của công ty trong giai đoạn mở rộng hoạt động.

Theo Phương Anh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
ngân hàng

