Sacombank vận hành thành công theo mô hình mới

Tinh gọn bộ máy, tăng cường năng lực kinh doanh

Việc vận hành theo mô hình tổ chức mới được SACOMBANK thực hiện từ ngày 22/01/2026. Theo đó, bộ máy tổ chức sau cơ cấu thu gọn được triển khai theo ngành dọc với 9 Khối nghiệp vụ, đặc biệt tỷ lệ nhân sự giữa khối kinh doanh (front office) và khối hỗ trợ – vận hành (back office) được tối ưu về mức 80–20. Sự chuyển dịch này cho phép Ngân hàng tập trung nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh, tăng cường lực lượng bán hàng trực tiếp, nâng cao khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để Ngân hàng phân bổ, kiểm soát chi phí hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Thụy – Tổng giám đốc SACOMBANK tặng hoa chúc mừng các Phó TGĐ phụ trách các Khối theo mô hình tổ chức mới

Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa các bộ phận hỗ trợ cũng góp phần thúc đẩy số hóa quy trình vận hành, cải thiện năng suất lao động và củng cố quản trị nội bộ.

Ở cấp mạng lưới, hệ thống Văn phòng khu vực được tổ chức lại thành các Vùng, cùng với các Chi nhánh và Phòng giao dịch được sắp xếp theo hướng tăng tính chủ động, tập trung nguồn lực vào các thị trường tiềm năng, rút ngắn các tầng nấc trung gian và tăng cường hiệu quả phối hợp.

Ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng các Phó TGĐ, Thành viên BĐH phụ trách các Khối, Vùng theo mô hình tổ chức mới

Những điều chỉnh kịp thời này được kỳ vọng sẽ giúp SACOMBANK xây dựng một mô hình hoạt động linh hoạt, sử dụng hợp lý nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường tài chính – ngân hàng đang thay đổi nhanh chóng. Đây cũng là cơ sở vững chắc để SACOMBANK sớm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, hoàn tất Đề án tái cơ cấu trong thời gian tới.

Quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ của Ban lãnh đạo

Phó Tổng giám đốc thường trực SACOMBANK, ông Hà Văn Trung, đã nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của thay đổi này: "Việc tinh gọn bộ máy và chuyển đổi mô hình theo ngành dọc là cơ sở quan trọng để sớm hoàn tất đề án tái cơ cấu, giảm nợ xấu, cải thiện NIM, đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động, đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng". Những nỗ lực này không chỉ giúp SACOMBANK củng cố nền tảng tài chính vững chắc mà còn tạo đà cho tăng trưởng bền vững và thận trọng trong dài hạn.

Ông Hà Văn Trung - Phó TGĐ thường trực SACOMBANK phát biểu về các định hướng tiếp theo của Ngân hàng sau thành công triển khai mô hình tổ chức mới

Cũng theo ông Trung, khi bộ máy được tinh gọn, cơ chế phối hợp rõ ràng và nguồn lực được phân bổ hợp lý, SACOMBANK sẽ có điều kiện phát huy tốt hơn nội lực của mình, đáp ứng các yêu cầu về quản trị rủi ro và phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, qua đó tối đa giá trị cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng.

Thương hiệu mới – Năng lượng mới

Động thái tinh gọn bộ máy diễn ra trong bối cảnh SACOMBANK triển khai nhiều bước đi đổi mới nhằm nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Trước đó, Ngân hàng đã công bố bộ nhận diện thương hiệu mới theo hướng năng động và hiện đại, đồng thời ra mắt đại sứ thương hiệu - cầu thủ Nguyễn Đình Bắc..

Những thay đổi trên phản ánh bước cải cách đầu tiên của SACOMBANK dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo mới và tinh thần điều hành quyết liệt. Đồng thời là dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi, vươn mình của Ngân hàng, là nền tảng để SACOMBANK nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và từng bước khẳng định vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa một bộ máy quản trị sắc bén và một hình ảnh thương hiệu hiện đại khẳng định vị thế của một SACOMBANK mới: Tinh gọn hơn, mạnh mẽ hơn và luôn sẵn sàng bứt phá.



