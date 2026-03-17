Chuyên gia UOB: Tỷ giá USD/VND biến động khoảng 2-3% trong năm 2026

Các chuyên gia của Ngân hàng UOB

Đồng USD có khả năng được hỗ trợ tạm thời trong quý 2/2026

Trong báo cáo mới nhất, nhóm phân tích kinh tế vĩ mô của của UOB giữ quan điểm rằng, Cục dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn, trước khi thực hiện hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 6 và quý 3/2026, đưa lãi suất mục tiêu Quỹ Liên bang từ mức hiện tại 3,75% xuống 3,25% khiến đồng USD suy yếu.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) cho rằng, rủi ro lớn nhất đối với kịch bản cơ sở này là khả năng Fed phải trì hoãn các đợt cắt giảm lãi suất hoặc thậm chí khó có thể cắt giảm trong nửa cuối năm 2026, nếu giá năng lượng tăng mạnh kéo dài do tác động lan tỏa từ xung đột Mỹ-Iran.

Chi phí năng lượng cao sẽ khiến triển vọng lạm phát trở nên phức tạp hơn và có thể hạn chế khả năng nới lỏng chính sách của Fed theo kế hoạch. USD có khả năng được hỗ trợ tạm thời trong quý 2/2026 giữa bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang.

Chuyên gia UOB cho rằng, mặc dù xu hướng trung hạn đối với USD vẫn nghiêng về giảm giá, nhưng những diễn biến địa chính trị gần đây làm gia tăng mức độ bất định và có thể gây ra những đợt biến động tỷ giá bất thường. Các cuộc tấn công của Mỹ-Israel vào Iran có nguy cơ kích hoạt một giai đoạn né tránh rủi ro trên phạm vi toàn cầu, qua đó hỗ trợ ngắn hạn đối với các đồng tiền trú ẩn truyền thống, bao gồm cả USD.

"Nếu xung đột kéo dài, áp lực tăng giá dầu liên tục có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát, từ đó có thể khiến Fed trì hoãn các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo và điều này sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh của USD", ông Suan Teck Kin cho hay.

UOB kỳ vọng USD sẽ giữ được mức hỗ trợ tương đối tốt so với phần lớn các đồng tiền G10 trong quý 2/2026, trước khi quay lại xu hướng suy yếu rộng hơn khi rủi ro địa chính trị giảm dần và các yếu tố điều hành chính sách tiền tệ quay trở lại vai trò chi phối. Dự báo chỉ số DXY cập nhật của UOB lần lượt là 99,1 cho quý 2/2026, 97,6 cho quý 3/2026, 96,7 cho quý 4/2026 và 95,8 cho quý 1/2027.

Tỷ giá không quá áp lực trong năm 2026

Các chuyên gia phân tích của UOB cho rằng, dư địa giảm giá của VND hạn chế khi tỷ giá tiến sát biên độ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bên cạnh đó, đồng VND đã điều chỉnh giảm một phần mức tăng đạt được trong tháng 1/2026 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, với tỷ giá USD/VND tăng trở lại quanh 26.200 (ngày 3/3), từ mức đáy gần 25.900 (ngày 10/2).

Phù hợp với xu hướng chung của khu vực, tâm lý "né tránh rủi ro" trên thị trường toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên VND trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dư địa giảm thêm của VND được đánh giá là không lớn, khi tỷ giá hiện tại đã tiến sát đến giới hạn dưới trong biên độ điều hành của NHNN.

Ông Suan Teck Kin cho rằng, xét trong trung hạn, ngoài những tác động trước mắt từ những yếu tố địa chính trị, triển vọng của đồng VND nhìn chung vẫn ổn định. Các yếu tố hỗ trợ chính bao gồm nền tảng vĩ mô vững chắc của Việt Nam, thể hiện qua dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 7,5% của UOB, cùng với dòng vốn FDI duy trì khả quan, kỳ vọng NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4,5% trong suốt năm 2026, cũng như triển vọng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026.

Nhận định thêm về xu hướng tỷ giá, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, UOB đang dự báo đồng USD sẽ yếu đi trong các quý tiếp theo của năm 2026 với chỉ số DXY có thể giảm từ mức 99 hiện nay xuống 97,6 vào quý III và 96,7 vào quý IV/2026. Tuy nhiên trong ngắn hạn là quý II/2026, với các rủi ro biến động tại Trung Đông, các nhà đầu tư đang tiếp tục nắm giữ USD như một tài sản an toàn hàng đầu.

Ông Quang nhấn mạnh quan điểm các thị trường toàn cầu sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới và phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến tại Trung Đông. Nếu chiến tranh tiếp tục leo thang, giá dầu thế giới tăng vọt, rủi ro của các loại tài sản gia tăng khó lường thì hoàn toàn có thể xảy ra các xu hướng đảo chiều cho các dự báo.

"Hiện nay chúng tôi đang dự báo tỷ giá USD/VND sẽ có mức biến động khoảng 2-3% trong năm 2026 với mức tỷ giá là 26.400 trong quý II, 26.200 trong quý III và 26.100 vào cuối năm 2026", ông Quang nói.