Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Lãi suất huy động online Sacombank tháng 3/2026

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất, Sacombank tiếp tục áp dụng cơ chế lãi suất bậc thang theo quy mô tiền gửi, chia thành ba nhóm: dưới 500 triệu đồng; từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng; và từ 2 tỷ đồng trở lên.

Với nhóm tiền gửi dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 1 – 5 tháng được niêm yết ở mức 4,6%/năm. Các kỳ hạn từ 6 – 11 tháng tăng lên 5,9%/năm, trong khi kỳ hạn 12 – 18 tháng đạt 6,1%/năm. Đáng chú ý, kỳ hạn dài từ 24 – 36 tháng được nâng lên mức cao nhất 6,4%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn ngắn 1 – 5 tháng dao động từ 4,7%/năm. Các kỳ hạn trung hạn từ 6 – 11 tháng được niêm yết quanh mức 6,1%/năm, trong khi kỳ hạn 12 – 18 tháng đạt 6,3%/năm. Lãi suất cao nhất ở nhóm này là 6,6%/năm cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Ở nhóm tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên, Sacombank áp dụng mặt bằng lãi suất cao hơn rõ rệt. Theo đó, kỳ hạn 1 – 5 tháng có mức từ 4,75%/năm. Các kỳ hạn từ 6 – 11 tháng được nâng lên 6,3%/năm, trong khi kỳ hạn 12 – 18 tháng đạt 6,5%/năm. Đáng chú ý, lãi suất cao nhất 6,8%/năm đang được áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn dài từ 24 – 36 tháng.

Biểu lãi suất huy động online Sacombank tháng 3/2026

Lãi suất huy động tại quầy Sacombank tháng 3/2026

Đối với tiền gửi tiết kiệm truyền thống tại quầy, lãi suất Sacombank hiện duy trì ở mức thấp hơn so với kênh trực tuyến.

Cụ thể, các kỳ hạn ngắn từ 1 – 5 tháng được niêm yết trong khoảng 4,5 – 4,75%/năm. Lãi suất kỳ hạn từ 6 – 11 tháng phổ biến ở mức 5,5%/năm, trong khi kỳ hạn 12 – 18 tháng đạt 5,8%/năm. Với các khoản tiền gửi dài từ 24 – 36 tháng, mức lãi suất cao nhất tại quầy hiện là 6,3%/năm.

Sự chênh lệch giữa lãi suất online và tại quầy tiếp tục được duy trì, phản ánh chiến lược của Sacombank trong việc thúc đẩy khách hàng chuyển dịch sang các kênh giao dịch số, đồng thời tối ưu hóa chi phí vốn.

Biểu lãi suất huy động tại quầy Sacombank tháng 3/2026