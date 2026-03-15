Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

15-03-2026 - 07:40 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Trong tháng 3/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động mới, với xu hướng tăng rõ rệt tại các kỳ dài, đặc biệt trên kênh gửi trực tuyến. Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất hiện được nâng lên 6,8%/năm, áp dụng cho khách hàng có số dư tiền gửi từ 2 tỷ trở lên.

Lãi suất huy động online Sacombank tháng 3/2026

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất, Sacombank tiếp tục áp dụng cơ chế lãi suất bậc thang theo quy mô tiền gửi, chia thành ba nhóm: dưới 500 triệu đồng; từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng; và từ 2 tỷ đồng trở lên.

Với nhóm tiền gửi dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 1 – 5 tháng được niêm yết ở mức 4,6%/năm. Các kỳ hạn từ 6 – 11 tháng tăng lên 5,9%/năm, trong khi kỳ hạn 12 – 18 tháng đạt 6,1%/năm. Đáng chú ý, kỳ hạn dài từ 24 – 36 tháng được nâng lên mức cao nhất 6,4%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn ngắn 1 – 5 tháng dao động từ 4,7%/năm. Các kỳ hạn trung hạn từ 6 – 11 tháng được niêm yết quanh mức 6,1%/năm, trong khi kỳ hạn 12 – 18 tháng đạt 6,3%/năm. Lãi suất cao nhất ở nhóm này là 6,6%/năm cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Ở nhóm tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên, Sacombank áp dụng mặt bằng lãi suất cao hơn rõ rệt. Theo đó, kỳ hạn 1 – 5 tháng có mức từ 4,75%/năm. Các kỳ hạn từ 6 – 11 tháng được nâng lên 6,3%/năm, trong khi kỳ hạn 12 – 18 tháng đạt 6,5%/năm. Đáng chú ý, lãi suất cao nhất 6,8%/năm đang được áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn dài từ 24 – 36 tháng.

Biểu lãi suất huy động online Sacombank tháng 3/2026

Lãi suất huy động tại quầy Sacombank tháng 3/2026

Đối với tiền gửi tiết kiệm truyền thống tại quầy, lãi suất Sacombank hiện duy trì ở mức thấp hơn so với kênh trực tuyến.

Cụ thể, các kỳ hạn ngắn từ 1 – 5 tháng được niêm yết trong khoảng 4,5 – 4,75%/năm. Lãi suất kỳ hạn từ 6 – 11 tháng phổ biến ở mức 5,5%/năm, trong khi kỳ hạn 12 – 18 tháng đạt 5,8%/năm. Với các khoản tiền gửi dài từ 24 – 36 tháng, mức lãi suất cao nhất tại quầy hiện là 6,3%/năm.

Sự chênh lệch giữa lãi suất online và tại quầy tiếp tục được duy trì, phản ánh chiến lược của Sacombank trong việc thúc đẩy khách hàng chuyển dịch sang các kênh giao dịch số, đồng thời tối ưu hóa chi phí vốn.

Biểu lãi suất huy động tại quầy Sacombank tháng 3/2026

Tin Vũ

antt.nguoiduatin.vn

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên