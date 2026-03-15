Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông lập tức báo công an sau khi chuyển 499.999.999 đồng từ tài khoản LPBank sang tài khoản MB

15-03-2026 - 06:00 AM | Smart Money

Trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng, một người đàn ông tại Lào Cai đã chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng sang tài khoản của người khác. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng cùng sự hợp tác của người nhận tiền, toàn bộ số tiền đã được hoàn trả sau đó.

Theo Báo Lào Cai, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10/3/2026, Công an xã Mậu A tiếp nhận phản ánh của anh Phạm Tiến Sỹ (sinh năm 1989, trú tại thôn Gốc Nhội, xã Mậu A) về việc trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng vào ngày 09/3/2026 đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng từ tài khoản ngân hàng LPBank của mình sang tài khoản ngân hàng MB Bank mang tên chủ tài khoản Nguyễn Thanh Long.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mậu A đã nhanh chóng tiến hành xác minh nội dung giao dịch, đồng thời rà soát, làm rõ thông tin liên quan đến chủ tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, chủ tài khoản nhận số tiền trên là anh Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1975, trú tại thôn Hồ Cầu Đuống, xã Phù Đổng, Hà Nội).

Anh Phạm Tiến Sỹ (đeo túi) đã nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm từ anh Nguyễn Thanh Long tại trụ sở Công an xã.

Với tinh thần trách nhiệm, Công an xã Mậu A đã chủ động phối hợp với Công an xã Phù Đổng để liên hệ, trao đổi và vận động người nhận tiền phối hợp giải quyết. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an cơ sở cùng sự hợp tác thiện chí của anh Nguyễn Thanh Long, đến 16 giờ 50 phút ngày 11/3/2026, anh Phạm Tiến Sỹ đã nhận lại đầy đủ số tiền 499.999.999 đồng do chuyển khoản nhầm trước đó.

Sự việc được giải quyết nhanh chóng đã giúp công dân tránh được thiệt hại lớn về tài sản và thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã Mậu A, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Công an tìm người chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Quân đội (MB) dưới đây

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên