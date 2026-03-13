Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người vay App cho vay ngang hàng P2P Lending chú ý: Lịch sử dư nợ có thể sắp xuất hiện trên CIC

13-03-2026 - 10:13 AM | Smart Money

Người vay App cho vay ngang hàng P2P Lending chú ý: Lịch sử dư nợ có thể sắp xuất hiện trên CIC

Việc tham gia hệ thống thông tin tín dụng sẽ giúp các công ty cho vay ngang hàng tham gia Cơ chế thử nghiệm có cơ sở quản lý dư nợ tối đa của 01 khách hàng tại nền tảng của mình cũng như toàn bộ các nền tảng theo quy định.

Theo thông tin của Thời báo ngân hàng, từ ngày 16/3/2026, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã chính thức đưa vào vận hành Hệ thống kết nối thông tin tín dụng với các công ty cho vay ngang hàng (P2P). Đây là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hạ tầng thông tin tín dụng quốc gia, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Được biết, tính đến tháng 2/2026, đã có 16 công ty P2P đăng ký kết nối thử nghiệm với CIC, trong đó 12 công ty đã hoàn thành thử nghiệm và được nghiệm thu kết nối. Đây là cơ sở quan trọng để CIC sẵn sàng kết nối chính thức khi các công ty P2P được Ngân hàng Nhà nước cấp phép tham gia cơ chế thử nghiệm theo quy định.

Việc kết nối sẽ có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo một số quy định về hạn mức vay. Cụ thể, theo Quyết định số 2866/QĐ-NHNN ngày 22/7/2025, NHNN đã quy định về dư nợ tối đa đối với một khách hàng vay tại một giải pháp cho vay ngang hàng là 100 triệu đồng, đồng thời thiết lập giới hạn đối với tổng dư nợ của khách hàng tại tất cả các giải pháp cho vay ngang hàng cùng tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là 400 triệu đồng.

Quy định này nhằm đảm bảo thống nhất chung nguyên tắc quản trị rủi ro, phù hợp với tính chất thí điểm của cơ chế thử nghiệm, đồng thời giới hạn tổn thất tài chính đối với cả bên cho vay và người đi vay, góp phần ổn định hệ thống tài chính.

Ngoài ra, NHNN cũng có Quyết định số 2970/QĐ-NHNN ngày 11/8/2025 ban hành quy định hướng dẫn về việc kết nối, báo cáo và kiểm tra thông tin tín dụng của khách hàng giữa các công ty cho vay ngang hàng và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC). Quyết định này quy định cụ thể về điều kiện kỹ thuật đề thực hiện kết nối với CIC, danh mục chỉ tiêu, thời hạn và tần suất cung cấp, quyền và nghĩa vụ của công ty tham gia Cơ chế thử nghiệm khi kết nối với CIC.

Việc tham gia hệ thống thông tin tín dụng sẽ giúp các công ty cho vay ngang hàng tham gia Cơ chế thử nghiệm có cơ sở quản lý dư nợ tối đa của 01 khách hàng tại nền tảng của mình cũng như toàn bộ các nền tảng theo quy định, đồng thời có thể có thêm thông tin về bên đi vay để cung cấp cho bên cho vay (khi được sự chấp thuận của bên đi vay theo quy định pháp luật hiện hành), góp phần nâng cao chất lượng khoản vay.

Trước đó, ngày 01/7/2025, Nghị định số 94/2025/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (Nghị định số 94/2025/NĐ-CP) đã chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến mới trong việc tạo lập hành lang pháp lý hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Theo NHNN, việc ban hành 02 quyết định về cho vay ngang hàng nói trên khẳng định sự sẵn sàng của NHNN trong việc đồng hành cùng các tổ chức công nghệ tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tài chính toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro. Hai Quyết định này là cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện để các tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm có thể chủ động nghiên cứu, xây dựng, chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật và năng lực quản trị, vận hành giải pháp cho vay ngang hàng an toàn, hiệu quả.

Thanh Anh

Thanh Anh

An ninh tiền tệ

