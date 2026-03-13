Chuyên gia Thuế khuyến cáo: Hộ kinh doanh sẽ phải nộp thuế nhiều hơn thực tế nếu không làm điều này!

Ngày 12/3 vừa qua đã diễn ra hội thảo “Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo tổ chức.

Tại hội thảo, một hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán quần áo, vừa bán tại cửa hàng vừa bán qua các shop, cho biết doanh thu hằng năm của mình trên 3 tỷ đồng nên phải thực hiện kê khai thuế theo phương pháp xác định thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí). Tuy nhiên, người này băn khoăn những khoản chi phí nào được coi là chi phí hợp lệ để được trừ khi tính thuế, đồng thời cần lưu ý gì khi thanh toán các khoản chi phí này để tránh rủi ro khi quyết toán.

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) cho biết với hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm, việc tính thuế sẽ thực hiện theo phương pháp lấy doanh thu trừ chi phí hợp lệ để xác định thu nhập chịu thuế.

Theo bà Cúc, các khoản chi phí được tính vào chi phí hợp lệ trước hết phải liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh.

Ví dụ, đối với hộ kinh doanh bán quần áo, giá vốn hàng hóa mua vào để bán ra là khoản chi phí cơ bản được tính. Ngoài ra còn có các chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh như chi phí mua kệ trưng bày, vật tư bán hàng, chi phí thuê lao động làm công ăn lương, chi phí quảng cáo, tiếp thị và nhiều khoản chi cần thiết khác phục vụ việc bán hàng.

Tuy nhiên, để các khoản chi này được chấp nhận khi xác định chi phí, hộ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Thứ nhất, mọi khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Ví dụ, khi mua hàng hóa để bán, hộ kinh doanh phải có hóa đơn đầu vào. Trong trường hợp mua các mặt hàng thuộc nhóm nông, lâm, thủy sản, thì cần có bảng kê mua hàng theo quy định.

Thứ hai, các khoản chi phí phải thực sự phát sinh và phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Những khoản chi không liên quan đến việc kinh doanh sẽ không được tính vào chi phí hợp lệ.

Thứ ba, đối với các khoản chi từ 5 triệu đồng trở lên, việc thanh toán phải thực hiện bằng phương thức không dùng tiền mặt. Quy định này hiện áp dụng đối với nhiều loại hàng hóa, bao gồm cả nông, lâm, thủy sản cũng như các hàng hóa, dịch vụ khác.

Theo bà Cúc, đây là điểm mà nhiều hộ kinh doanh hiện nay chưa thực sự lưu ý trong quá trình giao dịch.

"Nếu hàng hóa mua vào hoặc các chi phí phát sinh không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, hoặc không đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản từ 5 triệu đồng trở lên, thì các khoản chi đó có thể bị cơ quan thuế loại khỏi chi phí khi xác định thu nhập tính thuế", bà Cúc cho biết.

Khi đó, phần chi phí hợp lý hợp lệ sẽ giảm xuống, kéo theo thu nhập tính thuế tăng lên, dẫn đến việc hộ kinh doanh phải nộp thuế cao hơn so với thu nhập thực tế.

Bà Cúc cũng lưu ý rằng hiện vẫn có không ít hộ kinh doanh hiểu nhầm thuế được tính trên doanh thu. Thực tế, theo phương pháp này, thuế suất 15% được áp dụng trên phần thu nhập sau khi đã trừ chi phí hợp lệ, chứ không phải tính trực tiếp trên doanh thu.

Do đó, để việc tính thuế phản ánh đúng kết quả kinh doanh, hộ kinh doanh cần lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ cho các khoản chi phí, đảm bảo các khoản chi liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên.

Việc tuân thủ đầy đủ các quy định này không chỉ giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng quy định, mà còn tránh tình trạng phải nộp thuế cao hơn so với thu nhập thực tế.