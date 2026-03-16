Một ngân hàng tư nhân lớn tăng lãi suất tiết kiệm ở tất cả kỳ hạn chính

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi. Trong đó, lãi suất Tiền gửi Phát Lộc online - sản phẩm có lãi suất cao nhất - tăng khoảng 0,2 – 0,6 điểm % tùy kỳ hạn, với nhóm kỳ hạn dài ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất.

Cụ thể, ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1 – 5 tháng, lãi suất tiền gửi online tăng nhẹ so với tháng 2. Đối với khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1 – 2 tháng được nâng từ 4,15%/năm lên 4,35%/năm, tương ứng mức tăng 0,2 điểm %. Các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng cũng tăng từ 4,45%/năm lên 4,65%/năm. Mặc dù có điều chỉnh, mặt bằng lãi suất nhóm này vẫn duy trì dưới 5%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn 6 – 11 tháng, Techcombank thực hiện điều chỉnh mạnh hơn. Lãi suất tiền gửi online đối với khách hàng phổ thông tăng từ khoảng 5,65%/năm trong tháng 2 lên 6,25%/năm trong tháng 3, tương ứng mức tăng 0,6 điểm %. Đây là lần đầu kể từ đầu năm, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng này trở lại vùng trên 6%/năm.

Đối với nhóm kỳ hạn dài từ 12 – 36 tháng, lãi suất cũng được điều chỉnh tăng tương tự. Mức lãi suất đối với khách hàng thông thường tăng từ khoảng 5,75%/năm trong tháng 2 lên 6,35%/năm trong tháng 3, tức tăng khoảng 0,6 điểm %. Trong khi đó, với các phân khúc khách hàng cao cấp hơn như Priority hoặc Private, lãi suất kỳ hạn dài hiện dao động từ khoảng 6,4% đến 6,5%/năm, cao hơn so với nhóm khách hàng phổ thông nhưng vẫn giữ nguyên khoảng chênh lệch so với tháng trước.

Tuy nhiên, đây chưa phải là lãi suất tiết kiệm cao nhất bởi Techcombank tiếp tục duy trì chính sách cộng thêm lãi suất cho khách hàng. Ngân hàng này vẫn áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất đối với những khoản tiền gửi đáp ứng điều kiện nhất định. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm các kỳ hạn 3, 6 hoặc 12 tháng và duy trì khoản gửi đến ngày đáo hạn (không tất toán trước hạn) có thể được cộng thêm tối đa 1%/năm.

Bên cạnh đó, Techcombank còn áp dụng ưu đãi cộng thêm lãi suất lên tới 1%/năm cho khách hàng hội viên khi mở mới khoản tiền gửi từ 20 triệu đồng trở lên.

Nếu đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện về ưu đãi lãi suất và thuộc nhóm hội viên cao nhất theo chính sách hiện hành, mức lãi suất tiền gửi khách hàng được hưởng có thể lên tới khoảng 7,5%/năm.

Việc tăng lãi suất đồng loạt trong tháng 3 cho thấy Techcombank đang đẩy mạnh huy động vốn. Sau lần điều chỉnh này, mặt bằng lãi suất tiền gửi online của ngân hàng đã quay trở lại vùng trên 6%/năm ở nhiều kỳ hạn, phản ánh xu hướng nhích tăng của lãi suất huy động trên thị trường ngân hàng từ đầu năm 2026.