ACB tăng 18 bậc trên bảng xếp hạng ngân hàng toàn cầu: Điều gì đứng sau giá trị thương hiệu?

Bảng xếp hạng Brand Finance Global Banking 500 năm 2026 cho thấy điều đó khá rõ. Tổng giá trị thương hiệu của 500 ngân hàng lớn nhất thế giới đã đạt gần 1,8 nghìn tỷ USD, tiếp tục tăng trưởng năm thứ năm liên tiếp. Trong danh sách này, 13 ngân hàng Việt Nam góp mặt với tổng giá trị thương hiệu khoảng 14,7 tỷ USD, tăng hơn 13% so với năm trước, phản ánh sự mở rộng nhanh của hệ thống ngân hàng trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng 18 bậc, lên vị trí 283 toàn cầu. Nếu nhìn theo chu kỳ nhiều năm, bước tiến này không chỉ là sự thay đổi về thứ hạng, mà còn cho thấy cách một thương hiệu ngân hàng được hình thành từ nền tảng kinh doanh và niềm tin khách hàng trong dài hạn.

Thương hiệu ngân hàng ngày càng phản ánh sức khỏe kinh doanh

Theo báo cáo của Brand Finance, giá trị thương hiệu ngân hàng ngày nay không chỉ được đo lường bằng quy mô tài sản, mà còn thông qua nhiều yếu tố như:

-Sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index – BSI)

-Mức độ nhận diện thương hiệu

-Niềm tin của khách hàng

-Khả năng tạo doanh thu trong tương lai

-Hiệu quả tài chính

Cách tiếp cận này khiến bảng xếp hạng thương hiệu ngày càng phản ánh rõ sức khỏe kinh doanh của ngân hàng, thay vì chỉ là thước đo marketing. Tại Việt Nam, sự gia tăng giá trị thương hiệu của các ngân hàng cũng cho thấy ngành tài chính đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi các yếu tố như trải nghiệm khách hàng, năng lực chuyển đổi số và sự ổn định trong quản trị ngày càng trở nên quan trọng.

ACB tăng hạng trong bối cảnh ngành đang điều chỉnh

Trong bảng xếp hạng năm nay, ACB xếp thứ 283 toàn cầu, tăng 18 bậc so với năm trước.



Nếu nhìn theo chu kỳ nhiều năm, vị thế thương hiệu của ngân hàng cho thấy một quỹ đạo khá rõ. Năm 2024, ACB từng cải thiện mạnh thứ hạng với mức tăng khoảng 30 bậc. Sau giai đoạn điều chỉnh của thị trường tài chính năm 2025, việc thứ hạng tăng trở lại trong năm 2026 được xem là dấu hiệu cho thấy thương hiệu đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.



Song song với sự cải thiện về thương hiệu, ACB cũng duy trì nền tảng tài chính ổn định. Kết thúc năm tài chính 2025, tổng tài sản của ngân hàng vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng gần 19% so với cuối năm 2024 và gấp đôi sau 5 năm – một cột mốc quan trọng về quy mô.



Trong bảng xếp hạng thương hiệu của Forbes Việt Nam, thương hiệu ACB cũng được định giá khoảng 398 triệu USD, nằm trong nhóm các thương hiệu ngân hàng giá trị cao tại Việt Nam.

Gắn với nhu cầu kinh doanh thực của khách hàng

Bên cạnh các chỉ số tài chính, một yếu tố quan trọng trong chiến lược của ACB là tập trung vào các giải pháp tài chính gắn với nhu cầu vận hành thực tế của khách hàng.

Trong nhiều năm, ngân hàng duy trì định hướng kinh doanh xoay quanh khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh – nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế.



Trước những thay đổi về quy định quản lý thuế và minh bạch dòng tiền, ngân hàng đã triển khai một số giải pháp số nhằm hỗ trợ khách hàng thích ứng. Thông qua việc kết nối với ứng dụng eTax Mobile, hộ kinh doanh có thể thực hiện nghĩa vụ thuế trực tuyến, giúp đơn giản hóa quy trình kê khai và nộp thuế.

Với định hướng phục vụ khách hàng doanh nghiệp theo từng ngành nghề và chuỗi giá trị, ACB cũng đã triển khai nhiều giải pháp tài chính chuyên biệt cho các nhóm doanh nghiệp trọng điểm. Trong bối cảnh Nghị quyết 68 xác định khu vực kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, ACB đã triển khai gói tín dụng quy mô khoảng 40.000 tỷ đồng nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn mở rộng sản xuất và chuyển đổi số. ACB cũng phát triển các giải pháp tài chính chuyên biệt theo từng ngành như dệt may và xuất khẩu, nông sản – thủy sản. Đối với doanh nghiệp FDI, ACB cung cấp các dịch vụ quản lý dòng tiền, tài trợ dự án và thanh toán quốc tế nhằm phục vụ nhu cầu vận hành tại Việt Nam. Vừa qua, thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2030 giữa ACB và VNPT được kỳ vọng sẽ kết nối năng lực tài chính của ngân hàng với hạ tầng số quy mô quốc gia, qua đó phát triển các dịch vụ tài chính – công nghệ tích hợp dành cho doanh nghiệp.



Những giải pháp này cho thấy chiến lược của ngân hàng vẫn tập trung vào việc cung cấp dịch vụ tài chính gắn với hoạt động kinh doanh thực tế của khách hàng, thay vì mở rộng nhanh sang nhiều lĩnh vực mới.

Thương hiệu là kết quả của tích lũy dài hạn

Trong ngành ngân hàng, giá trị thương hiệu thường không thay đổi nhanh trong ngắn hạn. Thứ hạng trên các bảng xếp hạng quốc tế thường phản ánh kết quả tích lũy của nhiều năm hoạt động, từ mô hình kinh doanh, quản trị rủi ro đến trải nghiệm khách hàng.

Theo các chuyên gia tài chính, trường hợp của ACB cho thấy thương hiệu ngân hàng không chỉ được xây dựng thông qua hoạt động truyền thông, mà phần lớn hình thành từ nền tảng vận hành và chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Sự kết hợp giữa nền tảng quản trị thận trọng và các giải pháp tài chính gắn với nhu cầu thực tế của khách hàng đang dần trở thành động lực thúc đẩy sức mạnh thương hiệu của ACB trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa vào công nghệ và trải nghiệm khách hàng, giá trị thương hiệu ngân hàng nhiều khi không đến từ những thay đổi ngắn hạn, mà từ khả năng duy trì niềm tin thị trường trong nhiều năm.