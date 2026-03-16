Sáng 16/3: Giá vàng vừa mở cửa tuần đã tiếp tục giảm

Mở cửa đầu tuần (16/3), các thương hiệu SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý,... đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tại mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 179,3 - 182,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 180 - 183 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra. Vàng nhẫn DOJI, PNJ mua vào 179,6 triệu đồng/lượng; bán ra 182,6 triệu đồng lượng. Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng mua vào 179,5 triệu đồng/lượng, bán ra 182,5 triệu đồng/lượng.

Tính chung trong tuần qua, giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước đã giảm 2,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tối qua bất giờ giảm xuống mức 4.977 USD/ounce và hiện tại vẫn chưa thể khôi phục về mức 5.000 USD/ounce. Hiện, giá giao ngay đang dao động quanh mức 4.987 USD/ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia Phố Wall đang khá do dự về xu hướng ngắn hạn của vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm lạc quan nhẹ dù tuần giao dịch vừa qua khá tiêu cực.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng giá vàng có thể tăng. Ông nói: "Vàng đã giữ được mốc 5.000 USD, và điều này quan trọng hơn nhiều người nghĩ. Nó cho thấy thị trường đang dần chấp nhận mức giá này, và nếu điều đó tiếp tục, phe mua vẫn có cơ hội đẩy giá lên."

Ngược lại, Rich Checkan – Chủ tịch Asset Strategies International – dự đoán giá vàng có thể giảm trong tuần tới, đặc biệt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị họp chính sách tiền tệ.

Theo ông, Fed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%, trong khi lạm phát khoảng 2,5%, khiến lãi suất thực khoảng 1%, điều này không đủ để hỗ trợ giá vàng. Checkan cho rằng việc Fed giữ nguyên lãi suất có thể bị thị trường xem là tin xấu đối với vàng, khiến giá giảm trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Adrian Day – Chủ tịch Adrian Day Asset Management – lại cho rằng các yếu tố tiền tệ sẽ tiếp tục là động lực chính của giá vàng, đặc biệt khi xung đột Iran lắng dịu. Ông nhận định rằng hai tuần gần đây, giá vàng gần như di chuyển ngược chiều với đồng USD, phản ánh diễn biến của cuộc chiến.

Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng vàng và bạc đang di chuyển cùng chiều với thị trường chứng khoán, trong khi chứng khoán lại chịu ảnh hưởng từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Ông cảnh báo nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, điều này sẽ gây áp lực giảm lên vàng và bạc. Ngoài ra, ông cho rằng căng thẳng tại Trung Đông và rủi ro đối với nguồn cung dầu cũng là yếu tố khiến thị trường biến động mạnh. Theo Pavilonis, nếu giá dầu tăng cao và lãi suất tiếp tục tăng, kim loại quý có thể tiếp tục giảm, thậm chí không loại trừ khả năng vàng giảm xuống khoảng 4.200 USD/ounce.