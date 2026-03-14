Người mua vàng miếng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng chỉ sau vài ngày

Cuối ngày 14-3, các công ty vàng như SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 179,6 triệu đồng/lượng, bán ra 182,6 triệu đồng/lượng - ổn định so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tại Công ty SJC cũng được giao dịch ổn định quanh 179,3 triệu đồng/lượng mua vào, 182,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua, song giảm tới 4,6 triệu đồng/lượng so với mức cao nhất trong tuần này. Nếu ai mua vàng ở mức đỉnh của tuần là 187,2 triệu đồng thì bán ra lúc này sẽ lỗ tới gần 8 triệu đồng/lượng (do chênh lệch giá mua vào – bán ra của các doanh nghiệp lên tới 3 triệu đồng).

Giá vàng trong nước giảm liên tục những ngày qua do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, chỉ trong vài ngày, giá kim loại quý rớt hàng trăm USD/ounce và đóng cửa tuần giao dịch ở mức 5.020 USD/ounce - mức thấp nhất trong tuần qua.

Áp lực bán trên thị trường kim loại quý khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng. Trước đó, họ kỳ vọng giá vàng sẽ tăng mạnh nhờ nhu cầu trú ẩn vốn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và căng thẳng tại Trung Đông gia tăng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh chỉ trong vài ngày

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, trả lời trên Kitco rằng việc vàng kiểm định vùng hỗ trợ 5.000 USD trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuần tới là điều không quá bất ngờ. Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn nghiêng về chiều giảm, do chịu ảnh hưởng từ biến động của đồng USD.

Quyết định của FED tuần tới về lãi suất sẽ định hình xu hướng trung và dài hạn của giá vàng. Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang chịu sức ép dưới mốc 5.100 USD, với các mục tiêu giảm tiếp theo ở 5.000 và 4.900 USD/ounce.

Dù giá vàng đang trong xu hướng giảm nhưng giới phân tích cho rằng trong trung và dài hạn sẽ tăng trở lại. Theo ông Ole Hansen, Trưởng Bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, giá kim loại quý này vẫn còn dư địa tăng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 159,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trên 23 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục trong những ngày qua, trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc mạnh hơn trong nước.