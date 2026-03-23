Cuối phiên chiều 23/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Cập nhật mới nhất, vàng đã tăng thêm 4 triệu đồng/lượng kể từ mức đáy 162 triệu đồng/lượng cách đây vài tiếng đồng hồ. Theo đó, Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 163,0 – 166,0 triệu đồng/lượng.

Theo đó, mức giảm so với phiên trước được thu hẹp còn 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.278 USD/ounce, tăng 190 USD/ounce so với đáy 4.098 USD/ounce trong chiều 23/3.

Lúc 16h00 chiều ngày 23/3, giá vàng SJC và vàng nhẫn trơn sau khi rơi xuống 162 triệu đồng/lượng đã đảo chiều tăng lên 163,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức phục hồi 1,8 triệu này quá "nhỏ bé" so với mức giảm 9 triệu đồng trong suốt 6 tiếng đồng hồ giao dịch trước đó.

So với hôm qua, giá vàng SJC hiện vẫn giảm khoảng 7 – 7,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Công ty SJC, giá vàng miếng đều đang được niêm yết 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 24K – 9999, giá giao dịch quanh 160,3 – 163,7 triệu đồng/lượng tại DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, trong khi SJC niêm yết thấp hơn ở mức 157,2 – 160,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.262 USD/ounce, nhích tăng trở lại nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với cuối tuần trước.

Cập nhật lúc 15h15, giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn tại hàng loạt thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt lao dốc xuống 159 - 162 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức giảm trong ngày đã lên tới 9 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng SJC cũng rớt mạnh xuống 159 – 162 triệu đồng/lượng rồi lại quay đầu tăng 1,8 triệu đồng lên 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn tại đây được niêm yết 157,2 – 160,2 triệu đồng/lượng, giảm 9,5 triệu đồng/lượng kể từ khi mở cửa đến thời điểm này.

Giá vàng trên thị trường quốc tế biến động dữ dội, sau khi tuột mốc 4.100 USD/ounce, kim loại quý quay đầu phục hồi. Cùng thời điểm khảo sát giá vàng trong nước 162 triệu đồng/lượng, giá vàng quốc tế hiện ở mức 4.235 USD/ounce, tương đương với 134 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Đầu giờ chiều, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc mạnh, nối dài đà giảm từ đầu phiên sáng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện chỉ còn 162,0 – 165,0 triệu đồng/lượng, giảm thêm 2 triệu đồng/lượng so với 10h15. Như vậy, so với hôm qua (168,0 – 171,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC đã giảm tổng cộng 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI, giá vàng SJC cũng đồng loạt lùi sâu xuống quanh 162,0 – 165,0 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn 24K – 9999, đà giảm cũng tương tự. Tại Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ hiện chỉ còn 164,0 – 167,0 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn lùi về 162,0 – 165,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế cũng đang tiếp tục lao dốc, hiện chỉ còn 4.194 USD/ounce, ghi nhận mức giảm gần 300 USD kể từ khi mở cửa phiên hôm nay.

Cập nhật lúc 10h15, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm, đặc biệt tại hệ thống Công ty SJC. Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện niêm yết ở mức 164,0 – 167,0 triệu đồng/lượng, giảm thêm 2 triệu đồng/lượng so với 1 tiếng đồng hồ trước. So với hôm qua, giá vàng SJC đã giảm tổng cộng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, tại các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI, giá vàng SJC vẫn được duy trì ở mức 166,0 – 169,0 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn 24K – 9999, xu hướng giảm cũng tiếp diễn. Tại SJC, giá vàng nhẫn lùi về 163,7 – 166,7 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2 – 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Trong khi đó, các thương hiệu lớn khác vẫn neo quanh vùng 166 – 169 triệu đồng/lượng, giảm trung bình khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau hai nhịp điều chỉnh liên tiếp trong buổi sáng, giá vàng trong nước đã ghi nhận mức giảm tới 4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 9h30, giá vàng SJC, vàng nhẫn 24k đã đồng loạt rơi xuống dưới mốc 170 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng SJC được niêm yết 166,0 – 169,0 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá nhẫn tròn ép vỉ tại đây cũng giảm sâu xuống còn 166,6 – 169,6 triệu đồng/lượng. Vàng Tiểu Kim Cát 24k 0,1 chỉ niêm yết ở mức 1,666 – 1,696 triệu đồng/sản phẩm.

Tương tự tại Công ty SJC, giá vàng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng xuống còn 166,0 – 169,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn áp dụng 165,7 – 169,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đầu giờ sáng hôm nay lao dốc không phanh, có thời điểm rơi xuống còn 4.320 USD/ounce, thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Hiện giá vàng giao ngay đã hồi phục lên 4.428 USD/ounce.

Đầu giờ sáng trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện chỉ còn 4.437 USD/ounce, giảm 52 USD/ounce. Với việc mất mốc 4.500 USD/ounce, vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần qua.

Giá vàng SJC và giá vàng nhẫn trơn tại nhiều cửa hàng ngay đầu giờ sáng giảm mạnh xuống còn 167,7 – 170,2 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong tuần 15/3 – 21/3, giá vàng trong nước đã giảm tới 12 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, sau một tuần dày đặc các quyết định từ ngân hàng trung ương cùng loạt dữ liệu quan trọng, lịch công bố tin tức kinh tế của tuần này trở nên khá thưa thớt. Trong bối cảnh thiếu vắng các yếu tố dẫn dắt mới, giới giao dịch nhiều khả năng sẽ chuyển sự chú ý sang diễn biến xung đột tại Iran và các ngưỡng kỹ thuật trên thị trường.

Những sự kiện đáng chú ý duy nhất trong tuần tới gồm báo cáo nhanh chỉ số PMI S&P tháng 3 công bố vào sáng thứ Ba và báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định: "Giá vàng đã đánh mất sức hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất tăng mạnh, thị trường chứng khoán bị bán tháo và những thông tin liên quan đến Trung Đông. Mức giảm khoảng 6,7% trong tuần qua trên thị trường giao ngay có thể là lớn nhất trong vòng sáu năm. Mức đáy của năm được ghi nhận vào đầu tháng 2, quanh ngưỡng 4.402 USD. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, xu hướng sẽ suy yếu và có thể mở ra khả năng giảm về vùng 4.100 USD. Tuy vậy, diễn biến giá hiện có dấu hiệu bị kéo giãn quá mức khi vàng nhiều khả năng sẽ chốt phiên thứ ba liên tiếp dưới dải Bollinger Band dưới."

Trong khi đó, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho biết ông gặp khó khăn trong việc lý giải nguyên nhân đằng sau đợt bán tháo gần đây của vàng, ngay cả khi lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn và đồng USD mạnh lên.

Ông nói: "Lập luận phổ biến là giá vàng giảm trong tuần này do lợi suất tăng, lo ngại lạm phát và các ngân hàng trung ương bớt 'ôn hòa' hơn. Điều đó được cho là lý do cho mức giảm 400–500 USD của vàng. Nhưng ai là người mua vàng chỉ vì kỳ vọng cắt giảm lãi suất? Bạn mua vàng vì điều đó sao? Dựa trên điều gì – chênh lệch lợi suất, thêm 50 điểm cơ bản so với trái phiếu chính phủ? Rồi sau đó thì sao? Kỳ vọng là các ngân hàng trung ương sẽ nới lỏng, rồi điều gì xảy ra – kích hoạt lạm phát? Thực tế là lạm phát đã hiện hữu. Chúng ta dường như đã bỏ qua vài bước trong lập luận đó. Việc giá vàng giảm vì những yếu tố này thực sự là phi lý."



