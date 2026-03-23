SHB được UBCKNN cấp Giấy phép đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của SHB lên 53.442 tỷ đồng. Theo phương án đã được công bố, SHB dự kiến phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,32% số cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, ngân hàng sẽ chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước, phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Sau khi hoàn tất tăng vốn, SHB sẽ trong nhóm 4 ngân hàng TMCP tư nhân vốn điều lệ lớn nhất.

Đối với phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, HĐQT SHB mới đây đã thông qua danh sách các nhà đầu tư dự kiến tham gia. Đợt phát hành thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức và quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital đăng ký mua tổng cộng 34 triệu cổ phiếu thông qua các quỹ thành viên; nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management (KIM) – một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc – đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu; PVI Asset Management đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu; Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu; FPT Capital đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư HPP đăng ký mua 12,5 triệu cổ phiếu, cùng nhiều tổ chức tài chính uy tín khác.

Trên thị trường chứng khoán, SHB là 1 trong 3 ngân hàng niêm yết cổ phiếu sớm nhất, thuộc nhóm VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường và luôn nằm trong top đầu thanh khoản giao dịch. Mặt khác sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, cổ phiếu SHB được dự báo có thể được bổ sung vào FTSE Global All Cap Index. Đây là tín hiệu quan trọng, bởi để được xem xét vào các rổ chỉ số toàn cầu, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe về quy mô vốn hóa, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin. Điều này cho thấy SHB đang không ngừng nâng vị thế trên thị trường vốn theo chuẩn mực quốc tế.

Không dừng ở huy động vốn trong nước, SHB đã và đang thực hiện các kế hoạch huy động vốn nước ngoài với hạn mức tổng giá trị thực hiện và đang đàm phán lên đến 1 tỷ USD.

Trong quá trình hoạt động, SHB luôn phát triển an toàn, công khai, minh bạch; có lợi nhuận tăng trưởng bền vững, tăng vốn điều lệ đều đặn qua các năm. Các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản lý rủi ro của SHB đều đạt tốt hơn so với các quy định của NHNN và theo các chuẩn mực quốc tế.

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế SHB đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước và hoàn thành 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức khoảng 22,4%, trong nhóm thấp nhất ngành cho thấy hiệu quả vận hành cũng là chỉ tiêu quan trọng phản ánh năng lực quản trị của ngân hàng.

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 892.600 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024, tiếp tục tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng. Ngân hàng không ngừng mở rộng bảng cân đối một cách lành mạnh, dựa trên nền tảng nội lực tài chính. SHB hiện duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 12% theo chuẩn Basel II, cao hơn mức tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Với định hướng đó, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.

SHB dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại Hà Nội vào ngày 22/4/2026. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên là ngày 16/3/2026.



