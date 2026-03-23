TPBank vừa tăng lãi suất tiết kiệm trên toàn hệ thống, nhân viên chào lãi suất hơn 8% cho kỳ hạn từ 6 tháng

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới trên toàn hệ thống, trong đó kênh ngân hàng số tiếp tục duy trì mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy. Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi online cao nhất tại nhà băng này đạt 6,5%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm eBank mới, lãi suất các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng tiếp tục được duy trì ở mức trần theo quy định. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng được niêm yết tại 4,75%/năm, trong khi các kỳ hạn 2–3 tháng cũng áp dụng mức tương tự.

Đối với nhóm kỳ hạn trung, lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng được niêm yết lần lượt ở mức 6,2%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng được áp dụng mức lãi suất 6,4%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 24 tháng được nâng lên mức 6,5%/năm và duy trì đến kỳ hạn 36 tháng.

Nguồn: TPBank

Ở kênh huy động truyền thống, lãi suất tiết kiệm tại quầy được TPBank niêm yết thấp hơn so với gửi online. Cụ thể, kỳ hạn 1 - 3 tháng áp dụng mức 4,5%/năm.

Đối với nhóm kỳ hạn 6 tháng dao động trong khoảng 5,7–5,9%/năm tùy sản phẩm.

Ở nhóm kỳ hạn dài, lãi suất cao nhất tại quầy được áp dụng ở mức 6,1–6,2%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, tùy theo hình thức tiền gửi.

Bên cạnh biểu lãi suất áp dụng cho toàn ngân hàng, một số chi nhánh TPBank còn chào lãi suất cao hơn đáng kể so với mức niêm yết chính thức. Cụ thể, nhân viên ngân hàng TPBank tại một chi nhánh Hà Nội đang chào khách hàng lãi suất trên 8%/năm cho các khoản tiền gửi từ 300 triệu đồng trở lên tại kỳ hạn 6–12 tháng. Với các khoản tiền nhỏ hơn, lãi suất được chào phổ biến trong khoảng 7,1–7,7%/năm.