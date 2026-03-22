Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên mức cao hàng đầu thị trường, nhân viên chào lãi suất lên tới 8,3% cho kỳ hạn 6 tháng

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 21/03/2026, trong đó điều chỉnh tăng mạnh lãi suất ở các từ 6 tháng trở lên.

Theo biểu lãi suất mới, đối với hình thức trả lãi cuối kỳ tại quầy, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng được áp dụng ở mức 4,5%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,75%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 6 tháng được nâng lên 6,5%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được niêm yết ở mức 7,2%/năm, áp dụng đồng đều cho các kỳ hạn 12, 18, 24 và 36 tháng.

Nguồn: MBV

Ở kênh tiền gửi trực tuyến, lãi suất huy động tiếp tục được áp dụng ở mức cao hơn so với gửi tại quầy. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng được niêm yết ở mức 4,6%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,75%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi online được nâng lên mức 7,2%/năm, cao hơn 0,7 điểm % so với gửi tại quầy.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi online các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng được niêm yết ở mức cao nhất 7,5%/năm.

Sau đợt điều chỉnh này, MBV trở thành một trong những ngân hàng niêm yết mức lãi suất huy động cao nhất trên thị trường.

Bên cạnh biểu lãi suất áp dụng cho toàn ngân hàng, một số chi nhánh MBV còn chào lãi suất cao hơn đáng kể so với mức niêm yết chính thức. Ghi nhận tại một chi nhánh ở Hà Nội, lãi suất chào cho khách hàng gửi từ 400 triệu đồng có thể lên tới 8,3%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng.



