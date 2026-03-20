VPBank vừa tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm trên toàn hệ thống

20-03-2026 - 18:02 PM | Tài chính - ngân hàng

VPBank vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 19/3/2026. Trong đó, mức lãi suất cao nhất hiện đạt khoảng 7,1%/năm, còn nhóm kỳ hạn ngắn tiếp tục giữ ở mức tối đa theo quy định là 4,75%/năm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố biểu lãi suất huy động vốn bằng VND dành cho khách hàng cá nhân áp dụng từ ngày 19/3/2026. Theo biểu mới, lãi suất các kỳ hạn 10 - 12 tháng được tăng thêm 0,1%/năm so với trước đó, với mức cao nhất lên tới 7,1%/năm.

Đây là lần thứ hai VPBank tăng lãi suất huy động trên toàn hệ thống trong vòng chưa đầy 10 ngày qua. Trước đó, VPBank cũng đã tăng lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên thêm 0,1 điểm % từ ngày 10/3.

Lãi suất huy động tại quầy

Đối với các khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, VPBank niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng. Từ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tăng lên 6,4%/năm và duy trì ở mức 6,6%/năm cho các kỳ hạn 10 – 12 tháng. Các kỳ hạn dài hơn từ 13 – 36 tháng được áp dụng mức lãi suất 6,2%/năm.

Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng vẫn giữ ở mức 4,75%/năm. Kỳ hạn 6 – 9 tháng được niêm yết ở mức khoảng 6,5%/năm, trong khi kỳ hạn 10 – 12 tháng tăng lên khoảng 6,7%/năm. Nhóm kỳ hạn dài từ 13 – 36 tháng duy trì quanh mức 6,2%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6 – 9 tháng dao động quanh 6,6%/năm, còn kỳ hạn 10 – 12 tháng được niêm yết khoảng 6,8%/năm. Từ kỳ hạn 13 tháng trở đi, lãi suất duy trì ở mức khoảng 6,3%/năm.

Ở nhóm tiền gửi từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng và trên 50 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6 – 9 tháng tăng lên khoảng 6,7%/năm. Kỳ hạn 10 – 12 tháng đạt mức cao nhất tại quầy khoảng 6,9%/năm. Các kỳ hạn dài hơn từ 13 – 36 tháng vẫn giữ ổn định quanh mức 6,3%/năm.

Lãi suất tiền gửi online

Trên kênh trực tuyến, VPBank tiếp tục duy trì mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy. Với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6 – 9 tháng ở mức khoảng 6,6% – 6,8%/năm, còn kỳ hạn 10 – 12 tháng đạt khoảng 6,8%/năm. Các kỳ hạn dài hơn được áp dụng mức khoảng 6,4%/năm.

Đối với khoản tiền từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6 – 9 tháng dao động quanh 6,7% – 6,9%/năm. Kỳ hạn 10 – 12 tháng đạt khoảng 6,9%/năm, trong khi kỳ hạn dài từ 13 – 36 tháng duy trì khoảng 6,4%/năm.

Ở nhóm tiền gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6 – 9 tháng được niêm yết khoảng 6,8%/năm. Kỳ hạn 10 – 12 tháng tăng lên khoảng 7%/năm, còn kỳ hạn dài từ 13 tháng trở đi áp dụng mức khoảng 6,5%/năm.

Đối với khoản tiền từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng và trên 50 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6 – 9 tháng phổ biến quanh mức 6,9%/năm. Kỳ hạn 10 – 12 tháng đạt mức cao nhất khoảng 7,1%/năm, trong khi các kỳ hạn dài hơn được niêm yết khoảng 6,5%/năm.

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Cuối ngày 20/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn đảo chiều tăng; vàng thế giới lại rơi về 4.600 USD/ounce

Ngân hàng Quân đội tung sản phẩm huy động tiền gửi mới: Lãi cao, rút sớm vẫn được hưởng nguyên

Agribank đồng hành cùng Tập đoàn Amaccao triển khai dự án điện rác 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng

17:30 , 20/03/2026
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Chưa áp dụng mức giảm trừ 15,5 triệu đồng/người/tháng

17:28 , 20/03/2026
VPBank ra mắt VPBank Forex - Nền tảng giao dịch ngoại tệ online cho khách hàng doanh nghiệp theo thời gian thực

16:00 , 20/03/2026
OCB bổ nhiệm mới 1 Phó Tổng giám đốc

15:44 , 20/03/2026

