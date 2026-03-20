OCB bổ nhiệm mới 1 Phó Tổng giám đốc

Bà Đỗ Tú Anh - Phó Tổng Giám đốc OCB

Được biết, bà Đỗ Tú Anh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Mỹ với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tại các tổ chức, tập đoàn lớn trong nước.

Với năng lực cùng bề dày kinh nghiệm, ở vai trò mới, bà Đỗ Tú Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục cùng Ban Điều hành có những đóng góp đầy ấn tượng vào hành trình phát triển của ngân hàng. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, OCB đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển kinh doanh, linh hoạt, phù hợp theo từng diễn biến của thị trường.

Vừa qua, OCB cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt mức 5.022 tăng 25,4% so với năm 2024, giữ nhịp tăng trưởng tốt, hàng loạt nền tảng từ công nghệ đến nhân sự đều được đầu tư mạnh mẽ. Năm 2026, kế hoạch trọng tâm của ngân hàng tiếp tục theo hướng đẩy mạnh hiệu quả thông qua việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, tối ưu hóa vận hành và tăng cường quản trị rủi ro để tăng trưởng bền vững.

Mới đây, OCB đã chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 16/3/2026. Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 15/4/2026 tại TP.HCM. Các tờ trình và tài liệu chi tiết của cuộc họp hiện đang được hoàn thiện. Điểm tựa vững chắc cho kỳ đại hội sắp tới là bức tranh tài chính năm 2025, cùng chiến lược đã được hoạch định rõ nét, đây là nền tảng cho những mục tiêu đầy tham vọng của OCB trong năm 2026 cũng như chiến lược trở thành Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.



