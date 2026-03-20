Một nhà băng muốn chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, thành lập ngân hàng riêng tại Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam

Hôm nay (20/3), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã CK: NAB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Tại ĐHĐCĐ năm nay, ngân hàng sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới IX (2026-2031).

Danh sách ứng viên gồm: ông Trần Ngô Phúc Vũ (hiện là Chủ tịch HĐQT), ông Trần Ngọc Tâm (hiện là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT), bà Võ Thị Tuyết Nga (hiện là Phó Chủ tịch HĐQT), ông Trần Khải Hoàn (hiện là thành viên HĐQT), ông Nguyễn Đức Minh Trí (hiện là thành viên HĐQT) và 2 gương mặt mới là bà Ngô Thị Hồng Vân và ông Phạm Công Tuấn Hạ.

Theo tờ trình tại Đại hội, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2025. Tổng tài sản đạt 480.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2025. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2025. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 240.000 tỷ đồng, tăng 21%, đảm bảo phù hợp với quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%.

Trước đó, năm 2025, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.254 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2024 và hoàn thành 105% kế hoạch. Tổng tài sản ngân hàng cuối năm 2025 đạt 418.333 tỷ đồng, hoàn thành 155% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Theo dự thảo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026, Nam A Bank có kế hoạch nâng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, dự kiến vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 17.157 tỷ đồng lên 22.588 tỷ đồng.

Đối với phương án cổ phiếu thưởng: Ngân hàng dự định phát hành thêm 343,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 20%, giúp vốn điều lệ tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Nam A Bank. Thời gian dự kiến phát hành là quý II/2026, sau khi ngân hàng nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Đáng chú ý, Nam A Bank trình cổ đông về việc góp vốn, mua cổ phần và thành lập ngân hàng thương mại TNHH một thành viên trực thuộc ngân hàng tại Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

Bên cạnh đó, Nam A Bank còn trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh: bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; cho thuê tài chính; bảo hiểm. Ngân hàng cũng có chủ trương góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, vàng, bao thanh toán,…



