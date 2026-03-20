Sáng 20/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn giảm mạnh về mốc 172 triệu/lượng

20-03-2026 - 07:49 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong khi đó, vàng thế giới đã hồi phục về mốc 4.600 USD/ounce, sau cú rơi mạnh đêm qua.

Ghi nhận đầu ngày, giá vàng miếng hiện được SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý,... đồng loạt niêm yết tại ngưỡng 172,5 - 175 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Hôm qua, giá vàng SJC tại các thương hiệu này chứng kiến cú lao mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới, "bốc hơi" tới 7,5 triệu đồng/lượng trong phiên.

Tương tự vàng SJC, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh đến hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày. Mở cửa giao dịch, giá tại hầu hết thương hiệu chưa có sự thay đổi so với chốt phiên trước đó. Giá vàng nhẫn trơn tại SJC giảm về ngưỡng 172,2 - 175,2 triệu /lượng. DOJI, PNJ, Phú Quý hiện giao dịch tại mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá về vùng 172,8 - 175,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với giá kết phiên hôm qua. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm giá vàng vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo, nhưng niêm yết tại khoảng cao hơn, 173,3 - 176,3 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức giảm tới 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đêm qua có thời điểm giảm tới 5% và rơi về vùng 4.500 USD/ounce, sau đó đã hồi phục nhẹ, hiện giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng và bạc đang ghi nhận mức giảm mạnh, chạm đáy thấp nhất trong 6 tuần vào phiên giao dịch giữa ngày thứ Năm Hai kim loại này bị bán tháo khi giới giao dịch lo ngại về nguy cơ lạm phát dai dẳng, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Kịch bản này không chỉ hỗ trợ đồng USD mà còn có khả năng làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng và thương mại đối với vàng và bạc.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư đã giữ nguyên lãi suất, đúng như kỳ vọng của thị trường. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho biết họ dự kiến sẽ chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay do bất định gia tăng từ xung đột Trung Đông.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng cần có thêm tiến triển trong việc kiểm soát lạm phát trước khi tiếp tục hạ lãi suất. Đồng thời, các quan chức Fed đã nâng dự báo lạm phát năm 2026 lên mức 2,7%/năm. Ông Powell cũng cho biết trong buổi họp báo rằng ông không có ý định từ chức khỏi Hội đồng Thống đốc Fed cho đến khi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Fed kết thúc.

Ở các thị trường khác, chỉ số USD suy yếu, trong khi giá dầu thô Nymex tăng, giao dịch quanh mức 97,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,25%.

Linh San

