Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng 19/3: Giá vàng thế giới giảm kỷ lục, vàng trong nước vừa mở cửa đã mất 1 triệu đồng/lượng

19-03-2026 - 07:39 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng 19/3: Giá vàng thế giới giảm kỷ lục, vàng trong nước vừa mở cửa đã mất 1 triệu đồng/lượng

Đêm qua (18/3), giá vàng thế giới có thời điểm giảm sâu tới 183 USD, đưa giá về vùng thấp nhất trong khoảng 6 tuần gần đây.

Sáng ngày 19/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới rơi xuống quanh mức 4.830 USD/ounce, đánh dấu một trong những phiên giảm kỷ lục của vàng.

Đồng USD tăng giá, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Fed giữ nguyên lãi suất đúng như kỳ vọng của thị trường, đồng thời cho biết lạm phát vẫn ở mức tương đối cao và chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm sẽ cắt giảm chi phí vay ngắn hạn. Các dự báo kinh tế của Fed cho thấy cơ quan này vẫn kỳ vọng sẽ có thêm một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận các dự báo mới nhất của Fed mang tính "ước đoán nhiều hơn", do những bất định từ cuộc chiến với Iran.

"Ông Powell phát tín hiệu khá rõ rằng Fed đang đứng ngoài quan sát, và những ám chỉ nới lỏng nhẹ là chưa đủ để hỗ trợ các loại tài sản, bao gồm cả vàng – vốn đang giao dịch giống như một tài sản rủi ro. Nếu thị trường kỳ vọng Fed sẽ 'ra tay hỗ trợ' thì điều đó đã không xảy ra," ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định.

"Việc giá vàng rơi xuống dưới mốc 5.000 USD/ounce có thể gây lo ngại về mặt kỹ thuật, nhưng chưa làm thay đổi triển vọng tăng giá trong dài hạn."

Vàng vốn là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn, nhưng thường kém hấp dẫn khi lãi suất ở mức cao do không mang lại lợi suất.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC vẫn được niêm yết phổ biến tại mức 180 - 183 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, chưa có sự thay đổi với kết phiên trước đó.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đã điều chỉnh giảm giá xuống mức 178,8 - 181,8 triệu đồng/lượng, giảm hơn 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt hôm qua.

SJC và Phú Quý không thay đổi giá vàng nhẫn so với rạng sáng qua. Theo đó, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 179,7 - 182,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Linh San

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
giá vàng, vàng

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên