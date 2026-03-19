BIDV, Vietcombank, SHB, NCB rục rịch phát hành lượng lớn cổ phiếu

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo giấy đăng ký chào bán ngày 6/2 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID).

Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ là các nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và là tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của BIDV.

Theo Nghị quyết được HĐQT ngân hàng thông qua ngày 13/1 và điều chỉnh ngày 10/2/2026, BIDV dự kiến phát hành hơn 263,3 triệu cổ phiếu với giá chào bán 38.900 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 7% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu BID (41.800 đồng/cp), tương đương 3,75% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 2.633 tỷ đồng; tổng số tiền dự kiến huy động lên tới hơn 10.243 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đợt phát hành dự kiến phân phối cho 31 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với một số gương mặt nổi bật như: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);nhóm quỹ liên quan Dragon Capital;Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI; Manulife Việt Nam, Prudential Việt Nam;...

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) cũng có động thái mới liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ. Theo đó, Vietcombank đã mời các đơn vị tư vấn tham gia báo giá dịch vụ thẩm định giá độc lập cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng. Động thái này cho thấy Vietcombank đang từng bước hoàn thiện các khâu kỹ thuật quan trọng, làm cơ sở cho việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian tới.

Trước đó, kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ đã nhiều lần được Vietcombank đề cập nhằm củng cố năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu về hệ số an toàn vốn và tạo dư địa cho tăng trưởng trung – dài hạn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Vietcombank đã được cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm của đợt chào bán (hoặc tại thời điểm của đợt chào bán đầu tiên trong trường hợp có nhiều đợt chào bán).

Ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa là 543,1 triệu cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa 5.431 tỷ.

Việc chào bán có thể thực hiện theo một hoặc nhiều đợt chào bán trong năm 2025 - 2026. Thời điểm và số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể của từng đợt chào bán sẽ căn cứ theo thực tế nhu cầu mua của nhà đầu tư.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB - Mã: SHB) cũng mới công bố danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, gồm nhiều tổ chức đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), Hanwha Life, Vina Capital, PVIAM, FPT Capital, cùng nhiều quỹ ngoại khác.

Cụ thể, SHB công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung liên quan. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành.

SHB dự kiến thu về khoảng 3.370 tỷ đồng từ đợt phát hành. Theo kế hoạch sử dụng vốn, ngân hàng sẽ phân bổ nguồn vốn thu về để cho vay bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định, cho vay phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh và triển khai các dự án.

Ngoài các ngân hàng lớn trên, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - Mã: NVB) tăng vốn thêm tối đa 10.000 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của NCB thông qua.

Theo phương án đã được thông qua, NCB dự kiến phát hành thêm 1 tỷ cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ, từ 19.280 tỷ đồng lên hơn gần 29.280 tỷ đồng. Việc chào bán sẽ thực hiện trong một đợt và giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Mức giá chào bán cụ thể sẽ được đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

Tại Đại hội đồng cổ đông tới đây, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã CK: NAB) cũng sẽ đệ trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu, nhằm củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Nam A Bank. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) là 1.000 tỷ đồng. Số lượng nhà đầu tư là dưới 100 nhà đầu tư. Thời gian dự kiến phát hành là quý II hoặc quý III/2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của NHNN, UBCKNN.