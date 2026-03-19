Giao thương Việt – Trung tăng tốc: Hàng đi nhanh hơn, thanh toán làm sao theo kịp?

ACB phát triển Bộ Tứ Toàn Diện – hệ giải pháp tài chính được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động thương mại Việt – Trung.

Thanh toán biên mậu là hình thức thanh toán cho các giao dịch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới. Nếu trước đây nhiều giao dịch chủ yếu dùng tiền mặt CNY hoặc thỏa thuận trực tiếp, thì hiện nay đã chuyển sang thanh toán qua ngân hàng, sử dụng CNY, VND hoặc USD và đi kèm đầy đủ chứng từ. Sự chuyển dịch này giúp dòng tiền được kiểm soát tốt hơn, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu giao dịch nhanh của doanh nghiệp.

Động lực kép từ chính sách và thị trường

Thương mại Việt – Trung tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt 256 tỷ USD, tăng gần 25% so với năm 2024 và chiếm hơn 27% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam – mức cao nhất từ trước đến nay. Tại các cửa khẩu trọng điểm như Móng Cái, Lào Cai, Hữu Nghị, hoạt động giao thương diễn ra sôi động, nhiều mặt hàng được luân chuyển với tần suất cao, thậm chí theo giờ. Vì vậy, tốc độ thanh toán và năng lực quản trị dòng tiền trở thành yếu tố then chốt quyết định hiệu quả giao dịch.

Cùng với đà tăng trưởng, định hướng phát triển hạ tầng kết nối của Chính phủ đang tạo thêm động lực cho giao thương song phương. Đáng chú ý là dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh dài khoảng 120 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển còn 30–45 phút khi hoàn thành. Tuyến này được kỳ vọng hình thành hành lang giao thương liên thông ở phía Bắc, thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa và kết nối với các tuyến đường sắt liên vùng trong quy hoạch như Hà Nội – Lào Cai – Hải Phòng và Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng.

Cùng với hạ tầng vật lý, môi trường chính sách cũng đang chuyển dịch theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, minh bạch hóa dòng tiền và chuẩn hóa hoạt động thanh toán trong thương mại biên mậu giúp giảm rủi ro, nâng cao tính an toàn và tăng khả năng kiểm soát trong các giao dịch xuyên biên giới.

Từ phía doanh nghiệp, vận chuyển nhanh hơn kéo theo những yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động tài chính – thanh toán, cụ thể:

Khả năng chuyển – nhận tiền CNY, VND, USD, … theo ngày, đáp ứng kịp thời tiến độ giao – nhận hàng tại cửa khẩu.

Chủ động chốt tỷ giá tại thời điểm và phòng vệ rủi ro tỷ giá linh hoạt, phù hợp với biến động thị trường và kế hoạch kinh doanh.

Đảm bảo nguồn vốn lưu động đủ nhanh để quay vòng liên tục cho hoạt động nhập – xuất, tránh bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Xử lý chứng từ chính xác, không sai sót và không chậm trễ theo chuẩn mực quốc tế, giúp dòng giao thương vận hành thông suốt.

Giải pháp tăng tốc thanh toán, bắt nhịp giao thương

Để doanh nghiệp không "lỡ nhịp" trong bối cảnh logistics được rút ngắn và giao dịch diễn ra liên tục, ACB đã phát triển Bộ Tứ Toàn Diện – hệ giải pháp tài chính được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động thương mại Việt – Trung. Bộ giải pháp tập trung giải quyết đồng thời các bài toán cốt lõi của doanh nghiệp trong quá trình giao thương xuyên biên giới, bao gồm:

Thanh toán biên mậu tốc độ cao, giúp dòng tiền khớp nhịp với tiến độ giao – nhận hàng tại cửa khẩu, hạn chế ách tắc trong chu kỳ giao dịch.

Giải pháp tỷ giá và phí ưu đãi, đi kèm sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia thị trường tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật diễn biến thị trường và chủ động phòng vệ rủi ro tỷ giá theo nhu cầu thực tế.

Tài trợ xuất nhập khẩu ưu đãi, cung cấp nguồn vốn xoay vòng nhanh cho toàn bộ chu kỳ nhập – bán – thu – trả, giúp doanh nghiệp không bỏ lỡ cơ hội khi cần nhập hàng hoặc giao hàng gấp.

Hỗ trợ chứng từ và tư vấn biên mậu, với lợi thế ACB trực tiếp giao dịch với ngân hàng Trung Quốc, không qua trung gian, từ đó hạn chế truy vấn, tra soát kéo dài và đảm bảo tuân thủ thông lệ quốc tế.

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy kết nối hạ tầng, nâng tầm quan hệ song thương và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng xuất nhập khẩu, ACB tập trung mang đến giá trị đồng hành xuyên suốt: nhanh trong thanh toán, linh hoạt trong tỷ giá và phí, vững vàng trong tài trợ xuất nhập khẩu, chuẩn hóa trong xử lý chứng từ. Qua đó, giúp mỗi doanh nghiệp Việt khi giao thương với Trung Quốc không chỉ giao hàng nhanh hơn, mà còn vận hành dòng tài chính nhanh, an toàn.

Mở rộng ưu đãi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu được hưởng mức ưu đãi tỷ giá lên đến 150 điểm, áp dụng cho nhiều loại ngoại tệ.

Bên cạnh chương trình ưu đãi thanh toán biên mậu dành cho các doanh nghiệp có hoạt động giao thương Việt – Trung nói riêng, ACB đồng thời triển khai nhiều chương trình hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung.

Nổi bật là chương trình "Tỷ giá cạnh tranh – Đồng hành xuất khẩu", áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp mới phát sinh giao dịch bán ngoại tệ giao ngay (spot). Theo đó, doanh nghiệp được hưởng mức ưu đãi tỷ giá lên đến 150 điểm (mỗi điểm tương đương 1 đơn vị tỷ giá niêm yết), áp dụng cho nhiều ngoại tệ như USD, EUR, AUD, CAD, SGD, JPY, …Ưu đãi được áp dụng đến hết 31/12/2026, cho phép doanh nghiệp giao dịch trên nền tảng ACB One Biz, gia tăng lợi ích tài chính trong các hoạt động mua bán ngoại tệ.

Để tìm hiểu thêm thông tin về gói ưu đãi thanh toán biên mậu của ACB, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.