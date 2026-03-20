Bứt tốc đầu năm: khi ngân hàng trở thành “hậu phương” của doanh nghiệp

Thời điểm sau Tết, dòng tiền của doanh nghiệp thường rơi vào trạng thái thiếu hụt hoặc dư thừa cục bộ. Một số đơn vị đã dồn vốn nhập hàng trước đó, trong khi số khác ghi nhận doanh thu tăng và tạm thời có nguồn tiền nhàn rỗi.

Doanh nghiệp cần gì để vận hành trơn tru?

Với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và hộ kinh doanh, nhu cầu phổ biến là quản lý dòng tiền hiệu quả hơn và số hóa quy trình vận hành để giảm chi phí.

"Việc số hóa quá trình thanh toán là xu thế không thể đảo ngược trong quản trị, bởi nó tác động trực tiếp đến khả năng quản lý dòng tiền và doanh số. Với các hàng quán, việc kiểm soát doanh thu là yếu tố quyết định sự thành công, giúp chúng tôi giảm thiểu sai sót so với dùng tiền mặt và linh hoạt tăng cường đầu mối thu ngân tại chỗ để giảm áp lực vận hành", đại diện Cafe Giảng cho hay.

Ở nhóm bán lẻ, bài toán quản lý đơn hàng và tồn kho cũng đặt ra rõ ràng hơn sau giai đoạn cao điểm Tết. Một số doanh nghiệp cho biết nếu có nền tảng tích hợp giữa bán hàng và thanh toán, họ có thể chuẩn hóa quy trình ngay từ đầu năm.

Trước nhu cầu số hóa vận hành, Vietcombank hiện liên kết với các nền tảng phần mềm quản lý bán hàng, cho phép doanh nghiệp và hộ kinh doanh tích hợp trực tiếp tài khoản ngân hàng vào quy trình bán hàng.

Thông qua các giải pháp này, khách hàng có thể theo dõi doanh thu, quản lý đơn hàng, tồn kho và xuất hóa đơn điện tử trên cùng một nền tảng, đồng thời nhận thông báo biến động tài khoản theo thời gian thực.

Đáng chú ý, ngân hàng áp dụng chính sách miễn phí dịch vụ kết nối và triển khai nhiều chương trình ưu đãi đi kèm. Trong một số giai đoạn, khách hàng có thể nhận hỗ trợ tài chính lên tới 2,1 triệu đồng khi liên kết và sử dụng phần mềm, qua đó giảm đáng kể chi phí chuyển đổi số ban đầu.

Bên cạnh đó, nguồn tiền nhàn rỗi sau Tết có thể được tối ưu thông qua lãi suất trên tài khoản thanh toán không kỳ hạn (CASA) và các công cụ quản lý vốn tập trung, giúp doanh nghiệp duy trì khả năng sinh lời trong thời gian chưa triển khai kế hoạch mới.

Ở mảng thanh toán, thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business được sử dụng để tách bạch chi tiêu cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ giao dịch không dùng tiền mặt kèm chứng từ hợp lệ, đáp ứng các yêu cầu về hóa đơn, thuế.

Để khuyến khích doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại, Vietcombank đang triển khai chương trình ưu đãi đến hết ngày 31/3/2026. Theo đó, khách hàng phát hành mới thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Business và có tổng chi tiêu từ 3 triệu đồng trong vòng 40 ngày kể từ ngày phát hành sẽ được hoàn tiền 500.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí phát hành và phí duy trì thẻ trong năm đầu, hoàn tiền tới 0,4% không giới hạn giá trị giao dịch, cùng thời gian miễn lãi lên đến 57 ngày đối với thẻ tín dụng. Một số ưu đãi đi kèm từ tổ chức thẻ quốc tế như hỗ trợ chi phí dịch vụ Grab Business hoặc sử dụng phòng chờ sân bay cũng được áp dụng tùy theo hạng thẻ.

Tăng hỗ trợ trực tiếp cho hộ kinh doanh

Đầu năm 2026, Vietcombank đẩy mạnh hoạt động tiếp cận trực tiếp tại các khu chợ, phố kinh doanh nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh làm quen với các giải pháp số.

Tại điểm bán, các chủ hộ được hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng với phần mềm quản lý, triển khai thanh toán QR để giảm sử dụng tiền mặt và tăng tính minh bạch. Việc hỗ trợ trực tiếp giúp rút ngắn thời gian làm quen với công nghệ, đặc biệt với nhóm tiểu thương.

Theo đại diện ngân hàng, cách tiếp cận này không chỉ giúp khách hàng sử dụng dịch vụ hiệu quả hơn mà còn giúp đơn vị hiểu rõ nhu cầu thực tế để điều chỉnh sản phẩm.

Việc chuyển đổi từ mô hình kinh doanh truyền thống sang số hóa được đánh giá là xu hướng tất yếu, nhất là khi yêu cầu về minh bạch tài chính và quản lý dòng tiền ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đối tác tài chính phù hợp có thể giúp doanh nghiệp ổn định vận hành, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và tạo nền tảng cho tăng trưởng trong năm 2026.