Đồng yen áp sát ngưỡng 160 yen/USD

Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen của Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng yen Nhật Bản đã giảm xuống gần ngưỡng tâm lý quan trọng 160 yen/USD vào sáng 19/3, khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) nhóm họp và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất.

Lần gần đây nhất đồng yen trượt qua ngưỡng 160 yen/USD là vào tháng 7/2024, buộc các cơ quan tài chính Nhật Bản phải đưa ra các biện pháp hỗ trợ.

Tại New York đêm qua, đồng yen giảm xuống mức 159,90 yen/USD, mức thấp nhất trong 20 tháng, khi tuyên bố chính sách mới nhất từ Fed cho thấy nhiều thành viên Fed hiện nghiêng về việc không cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi giới phân tích dự báo vẫn chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2026. Fed quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3,5% đến 3,75% khi kết thúc cuộc họp hai ngày (17-18/3).

Áp lực giảm giá đối với đồng yen còn gia tăng do giá dầu thô tăng cao sau khi xảy ra các vụ tấn công một cơ sở khí đốt quan trọng ở Ras Laffan, Qatar, nơi cung cấp khoảng 20% lượng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Nhật Bản phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu để cung cấp năng lượng và giá cả tăng cao đồng nghĩa với thâm hụt thương mại lớn hơn.

Thị trường chứng khoán Tokyo chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự leo thang của xung đột tại Trung Đông khi giảm 2,7% vào buổi sáng 19/3 và gần như đảo ngược hoàn toàn đà tăng 2,9% đạt được vào phiên trước.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) mới đây đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 0,75% như dự báo, nhưng cảnh báo rủi ro lạm phát đang nghiêng về chiều tăng do tác động từ xung đột Iran khiến giá dầu leo thang.

Quyết định được thông qua với 8/9 thành viên ban lãnh đạo BoJ ủng hộ, cho thấy sự thận trọng trong điều hành chính sách. Dù lạm phát tại Nhật Bản hiện ở dưới mục tiêu 2%, BoJ nhận định áp lực giá có thể gia tăng trong thời gian tới, khi xung đột Trung Đông vẫn chưa lắng dịu. Diễn biến này đặt BoJ trước bài toán khó: Tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát hay giữ ổn định để hỗ trợ nền kinh tế, trong bối cảnh chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi không muốn thắt chặt chính sách tiền tệ quá sớm.

Theo dữ liệu mới nhất, tốc độ lạm phát hàng năm ở Nhật Bản trong tháng 1 năm nay là 1,5%, đánh dấu lần đầu tiên lạm phát toàn phần giảm dưới mục tiêu 2% của BOJ sau 45 tháng liên tiếp giữ trên ngưỡng này.