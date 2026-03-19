Hút 20 triệu USD vốn ngoại, MBV bứt tốc hệ sinh thái số và hội nhập

Thỏa thuận giúp Ngân hàng MBV đa dạng hóa vốn ngoại, khẳng định vị thế, đồng thời củng cố chiến lược tăng tốc hệ sinh thái số và hội nhập quốc tế.

Gói tín dụng 20 triệu USD từ Taipei Fubon nằm trong lộ trình huy động vốn quốc tế của Ngân hàng MBV, nhằm gia tăng bộ đệm tài chính và nguồn lực cho các kế hoạch kinh doanh. Quyết định cấp tín dụng được thông qua sau quá trình thẩm định chuyên sâu (Due Diligence) toàn diện từ Taipei Fubon.

Tổng Giám đốc Taipei Fubon tại Việt Nam (TFB) – ông Calvin Liaw đánh giá cao tính ổn định trong mô hình vận hành của MBV. Đặc biệt, với sự hỗ trợ toàn diện từ ngân hàng mẹ (MB), Ngân hàng MBV được kế thừa trực tiếp hệ thống quản trị rủi ro chuẩn mực, công nghệ hiện đại và mạng lưới hệ sinh thái tài chính đa dạng (bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, quản lý quỹ).

Sức mạnh nội lực này được minh chứng rõ nét qua kết quả kinh doanh năm 2025. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng MBV đạt 136 tỷ đồng, đồng thời tổng tài sản ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 172%, đạt mốc 126.000 tỷ đồng. Đây là nền tảng then chốt giúp Ngân hàng MBV tối ưu hóa hoạt động và tạo dựng niềm tin vững chắc với các định chế tài chính quốc tế.

Cầu nối dòng vốn ngoại và mở rộng không gian hợp tác

Vượt lên trên một thỏa thuận tín dụng thông thường, MOU thiết lập một khung hợp tác chiến lược toàn diện. Ngân hàng MBV và TFB sẽ phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực tài trợ thương mại, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp ngoại, đặc biệt là làn sóng FDI đang mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, thỏa thuận mở ra cơ hội để Ngân hàng MBV hội nhập sâu rộng vào các thị trường vốn quốc tế. Hai định chế dự kiến phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư và tìm kiếm cơ hội tham gia vào các cấu trúc tài trợ vốn quy mô lớn, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng MBV trên bản đồ tài chính khu vực.

Chiến lược trọng tâm: Tăng tốc chuyển đổi số, phát triển bền vững và hiệu quả

Việc thiết lập quan hệ đối tác với TFB tạo tiền đề để Ngân hàng MBV hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn mới. Định hướng trọng tâm của ngân hàng trong thời gian tới là tăng tốc chuyển đổi số toàn diện, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Trên nền tảng công nghệ linh hoạt với hơn 90% giao dịch đã được số hóa, Ngân hàng MBV sẽ tiếp tục nâng cấp hệ sinh thái tài chính số đa tiện ích. Song song đó, Ngân hàng MBV và TFB sẽ cùng nghiên cứu cơ hội đồng tài trợ cho những dự án trọng điểm trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng tái tạo. Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm để Ngân hàng MBV từng bước tiếp cận các bộ công cụ tài chính xanh theo chuẩn quốc tế, chuẩn bị cho kế hoạch huy động bền vững trong tương lai.

Thông qua chiến lược này, Ngân hàng MBV tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển các giải pháp tài chính toàn diện và đóng góp thiết thực vào sự ổn định của thị trường tài chính Việt Nam.