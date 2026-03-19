Xung đột Trung Đông và thuế quan làm dậy sóng kinh tế toàn cầu, UOB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,5%

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore

Trong nhận định mới nhất về triển vọng kinh tế toàn cầu, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, cho rằng quý 1 năm 2026 mở ra một giai đoạn bất ổn gia tăng, khi các chính sách thương mại cứng rắn của Mỹ diễn ra song song với một cuộc xung đột quân sự toàn diện với Iran. Chế độ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù vừa bị Tòa án Tối cao hạn chế vẫn tiếp tục tồn tại thông qua các biện pháp pháp lý khác, tiếp tục định hình lại dòng chảy thương mại toàn cầu.

Cùng lúc đó, cuộc chiến Mỹ-Iran leo thang thành một cuộc xung đột rộng hơn trên toàn Trung Đông; Iran trực tiếp tấn công các cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh, khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đình trệ, đẩy giá năng lượng tăng vọt và đe dọa tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

"Những động lực đan xen giữa việc thay đổi thuế quan Mỹ, cuộc chiến Mỹ-Iran và tác động dây chuyền lên giá dầu cùng các hàng hóa chủ chốt sẽ tạo áp lực lên sự ổn định kinh tế và triển vọng tăng trưởng của châu Á trong phần còn lại của năm", chuyên gia UOB nhận định.

Theo ông Suan Teck Kin, xung đột lan rộng ở Trung Đông và rủi ro đối với eo biển Hormuz đang trở thành mối đe dọa kinh tế vĩ mô chủ chốt đối với châu Á, chủ yếu thông qua giá dầu cao hơn, áp lực lạm phát, đồng nội tệ yếu đi và tâm lý thị trường suy giảm.

Tác động kinh tế lên châu Á phụ thuộc vào thời gian kéo dài và mức độ gián đoạn chuỗi cung ứng, Tuy nhiên, thời gian và mức độ của cuộc xung đột quân sự Mỹ - Iran vẫn rất khó xác định vào thời điểm này, khiến diễn biến giá dầu trở nên không chắc chắn và khó dự đoán.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP (có rủi ro giảm) và lạm phát (có rủi ro tăng) cho hầu hết các nền kinh tế châu Á, trong khi tiếp tục theo dõi để có thêm thông tin trong bối cảnh diễn biến còn nhiều thay đổi", ông Suan Teck Kin cho hay.

Đối với triển vọng kinh tế Việt Nam, chuyên gia UOB đánh giá tăng trưởng GDP thực của Việt Nam tăng mạnh 8,46% so với cùng kỳ trong quý 4/2025, cao hơn mức 8,25% của quý 3/2025, nhờ vào hoạt động xuất khẩu và sản xuất duy trì vững vàng bất chấp tác động từ thuế quan của Mỹ.

"Kết quả này vượt dự báo 7,7% của Bloomberg và 7,2% của chúng tôi, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ năm 2009 (không tính biến động do Covid‑19). Trong cả năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng 8,02%, cao hơn mức dự báo 7,7% của chúng tôi nhưng thấp hơn nhẹ so với mục tiêu 8,3-8,5% của Chính phủ, vốn đòi hỏi tăng trưởng 9,7-10,5% trong quý 4/2025", ông Suan Teck Kin nói.

Theo vị chuyên gia này, sản xuất chế biến chế tạo của Việt Nam tăng trên diện rộng, tăng 11,3% so với cùng kỳ trong quý 4/2025, cao hơn mức 10% của cùng kỳ 2024. Trong năm 2025, sản lượng ngành này tăng 10,5%, tiếp nối mức tăng 9,5% của năm 2024 và đạt mức tăng trưởng hằng năm mạnh nhất kể từ 2018. Các dữ liệu đầu năm 2026 tiếp tục cho tín hiệu tích cực. Chỉ số PMI ngành sản xuất tăng lên 54,3 điểm trong tháng 2, từ 52,5 điểm trong tháng 1, đạt mức cao nhất trong bốn tháng. Xuất khẩu tháng 1/2026 tăng 29,7% so với cùng kỳ, đạt 43,2 tỷ USD, vượt mức kỳ vọng 25,5%. Nhập khẩu tăng 49,2%, đạt 45 tỷ USD, vượt xa dự báo 35,5%.

Cán cân thương mại tháng 1 chuyển sang thâm hụt 1,78 tỷ USD, trong khi thặng dư thương mại với Mỹ tăng 29% lên 12 tỷ USD. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 32% tổng kim ngạch trong tháng 1/2026. Trước đó vào tháng 10/2025, Mỹ và Việt Nam đã đàm phán khuôn khổ thuế quan 20%, theo đó Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường cho hầu hết hàng hóa công nghiệp và nông nghiệp của Mỹ, còn Mỹ dành mức thuế 0% cho một số mặt hàng nhất định.

"Quyết định mới đây của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan dựa trên IEEPA cho thấy mức thuế thấp hơn, khoảng 10%, nhiều khả năng sẽ được áp dụng, đây là một diễn biến tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, ít nhất trong 150 ngày tới", ông Suan Teck Kin đánh giá.

Với những nhận định trên, chuyên gia UOB duy trì dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 7,5% cho năm 2026 (dự báo quý 1/2026: 7%), đồng thời theo dõi rủi ro từ mức nền năm trước cao, diễn biến chưa rõ ràng của chính sách thuế Mỹ (bao gồm đề xuất thuế toàn cầu 10%), cũng như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể tác động đến giá dầu và hoạt động logistics.