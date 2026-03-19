MB tung siêu tiết kiệm: Gửi dài hạn, rút bất cứ lúc nào vẫn hưởng lãi cao

Chấm dứt quy tắc bất biến: "Rút sớm là mất lãi"

Trong nhiều năm qua, người gửi tiền gần như phải chấp nhận một quy tắc bất biến: rút trước hạn đồng nghĩa với việc mất toàn bộ lãi suất tích lũy và chỉ được hưởng mức lãi không kỳ hạn thấp nhất. Điều này tạo nên một "điểm nghẽn" lớn, khiến khách hàng luôn phải đắn đo giữa việc gửi dài hạn để có lãi cao hay gửi ngắn hạn để giữ tính linh hoạt.

Với Siêu Tiết Kiệm, MB đã chính thức phá vỡ rào cản này. Bằng việc lần đầu tiên đưa ra cơ chế cho phép bảo toàn trọn vẹn lãi suất ngay cả khi rút vốn trước thời hạn tất toán, MB không chỉ cung cấp một sản phẩm tài chính mà còn trao cho khách hàng quyền chủ động tuyệt đối với tài sản của mình.

Ba giá trị cốt lõi của "Siêu Tiết Kiệm"

MB Siêu Tiết Kiệm tập trung vào 3 giá trị cốt lõi:

Lãi suất hấp dẫn: Tận hưởng mức lãi suất cạnh tranh bậc nhất thị trường. Khách hàng có thể truy cập App MBBank, chọn mục "Tiền gửi" để mở sổ tiết kiệm với lãi suất cao nhất lên đến 8,4% cho kỳ hạn từ 6 tháng (Áp dụng theo điều kiện, điều khoản chương trình Siêu Tiết Kiệm).

Rút vốn bất cứ lúc nào – Bảo toàn lãi: Không còn khái niệm dòng tiền bị "khóa chặt", khách hàng có thể thu hồi vốn nhanh chóng khi có nhu cầu đột xuất. Thông qua nền tảng chuyển nhượng sổ TransferD, khách hàng có thể chuyển nhượng sổ tiết kiệm trực tiếp trên App MBBank để nhận lại toàn bộ phần lãi đã tích lũy tương ứng với thời gian thực gửi, thay vì phải chấp nhận mức lãi suất gần như bằng 0 khi tất toán sớm tại quầy.

Gửi tiết kiệm online 24/7: Khách hàng có thể thực hiện gửi tiền tại Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất hoặc chọn gửi tiền online ngay trên App MBBank và quản lý khoản tích lũy mọi lúc, mọi nơi mà không phụ thuộc vào giờ hành chính của quầy giao dịch.

Giải pháp "vàng" cho mọi nhu cầu tài chính

Sự linh hoạt đột phá này biến sổ tiết kiệm thành một công cụ quản lý dòng tiền hiệu quả cho đa dạng tập khách hàng:

Hộ kinh doanh & Tiểu thương: Tự tin gửi tiền lãi suất cao mà vẫn sẵn sàng nguồn vốn để nhập hàng hay xoay vòng kinh doanh bất cứ lúc nào.

Phụ nữ & người nội trợ: An tâm tích lũy cho gia đình, không còn lo lắng khi phát sinh các khoản chi tiêu ngoài kế hoạch.

Người cao tuổi: Tạo nguồn tiền dự phòng an toàn, có thể rút sớm để sử dụng cho mục đích cá nhân mà vẫn giữ nguyên thành quả tích lũy.

Giới đầu tư: Sở hữu một danh mục tài sản có tính thanh khoản cực cao, dễ dàng điều chuyển dòng vốn theo các cơ hội thị trường.

Siêu Tiết Kiệm của MB đang góp phần tái định nghĩa cách người Việt nhìn nhận về tiền gửi ngân hàng. Nếu trước đây, tiết kiệm được xem là kênh tích lũy "cố định" – nơi khách hàng buộc phải đánh đổi giữa lãi suất và tính thanh khoản – thì nay, ranh giới này dần bị xóa bỏ. Với cơ chế cho phép rút trước hạn mà vẫn bảo toàn lợi suất thông qua chuyển nhượng, tiền gửi không còn là "khoản tiền bị khóa", mà trở thành một dạng tài sản tài chính có tính thanh khoản cao có thể sang nhượng ngay, tối ưu theo nhu cầu sử dụng vốn.

Sự xuất hiện của "Siêu Tiết Kiệm" được đánh giá là một bước đi đáng chú ý của MB trong việc hướng về lợi ích khách hàng, khi liên tục đưa ra các sản phẩm công nghệ theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp với nhu cầu quản lý tài chính hiện đại.

