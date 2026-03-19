Thông báo quan trọng từ Vietcombank

Mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã có thông báo quan trọng gửi đến toàn bộ khách hàng. Theo đó, Vietcombank cho biết sẽ tiếp tục lộ trình nâng cao an toàn giao dịch trực tuyến bằng việc thay đổi phương thức xác thực.

Theo đó, từ ngày 26/3, ngân hàng sẽ ngừng áp dụng SMS OTP đối với toàn bộ giao dịch tài chính trên nền tảng VCB Digibank, với các khách hàng đã đáp ứng điều kiện sử dụng Smart OTP.

Trước đó, từ tháng 11/2025, Vietcombank đã ngừng sử dụng SMS OTP cho một số giao dịch như chuyển tiền trong hệ thống và nạp tiền điện thoại trên VCB Digibank, áp dụng với các khách hàng đã đủ điều kiện xác thực bằng Smart OTP.

Việc chuyển đổi sang Smart OTP lần này chỉ áp dụng với nhóm khách hàng đáp ứng đồng thời hai điều kiện.

Thứ nhất, khách hàng đã kích hoạt thành công phương thức xác thực Smart OTP.

Thứ hai, khách hàng đã thực hiện tối thiểu 2 giao dịch xác thực bằng SMS OTP trước đó.

Lưu ý: Trường hợp đang ở nước ngoài, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 24/7 của Vietcombank 1900545413 (hoặc 1800 1565 đối với khách hàng ưu tiên) để được hỗ trợ chuyển đổi các hình thức xác thực.

Smart OTP là phương thức xác thực được tích hợp ngay trong ứng dụng VCB Digibank. Việc xác thực bằng Smart OTP mang lại cho khách hàng những lợi ích như sau:

Xác thực giao dịch nhanh chóng : Khách hàng nhập mã xác thực ngay trên ứng dụng, không phải chờ đợi OTP gửi vào tin nhắn.

: Khách hàng nhập mã xác thực ngay trên ứng dụng, không phải chờ đợi OTP gửi vào tin nhắn. Hoàn toàn miễn phí : Khách hàng sử dụng Smart OTP mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

: Khách hàng sử dụng Smart OTP mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Giao dịch mọi lúc mọi nơi : Tiện lợi khi thực hiện giao dịch ở nước ngoài, không phụ thuộc vào nhà mạng…

: Tiện lợi khi thực hiện giao dịch ở nước ngoài, không phụ thuộc vào nhà mạng… Hạn mức giao dịch cao hơn : Với SMS OTP, khách hàng chỉ thực hiện được giao dịch với hạn mức tối đa 100 triệu VND/ngày. Smart OTP giúp khách hàng thực hiện được các giao dịch với hạn mức cao hơn.

Để kích hoạt và sử dụng Smart OTP, khách hàng Vietcombank làm theo các bước sau: Đăng nhập ứng dụng VCB Digibank >> Tìm kiếm “Smart OTP” và làm theo hướng dẫn trên màn hình.