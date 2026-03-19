Giá USD chợ đen vượt 27.400 đồng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút thanh khoản VND

19-03-2026 - 11:19 AM | Tài chính - ngân hàng

Phiên 18/3, lãi suất liên ngân hàng VND tăng trên toàn bộ các kỳ hạn ngắn, trong khi tỷ giá USD/VND tiếp tục nhích lên trên cả thị trường chính thức và tự do. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước duy trì quy mô chào thầu OMO ở mức thấp và hút ròng hơn 6.000 tỷ đồng khỏi hệ thống.

Thị trường ngoại tệ: Phiên 18/03, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.067 VND/USD, giảm nhẹ 01 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá mua giao ngay được niêm yết tại 23.864 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi tỷ giá bán giao ngay ở mức 26.270 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.315 VND/USD, tăng 14 đồng so với phiên 17/03. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục tăng 60 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 27.400 VND/USD và 27.450 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Ngày 18/03, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND tăng trở lại ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng 0,10 điểm %, lên 4,60%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 0,20 điểm %, lên 5,50%/năm; kỳ hạn 2 tuần tăng mạnh 1,20 điểm %, lên 7,00%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,12 điểm %, lên 7,70%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng tăng 0,02 – 0,03 điểm % ở tất cả các kỳ hạn, giao dịch tại: qua đêm 3,63%/năm; 1 tuần 3,69%/năm; 2 tuần 3,73%/năm và 1 tháng 3,76%/năm.

Nghiệp vụ thị trường mở: Trên kênh cầm cố, trong phiên 18/03, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 28 ngày và 56 ngày với lãi suất đồng loạt 4,5%/năm. Toàn bộ 3.000 tỷ đồng đều trúng thầu. Trong ngày, có 9.052 tỷ đồng đáo hạn và Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, cơ quan điều hành hút ròng 6.052 tỷ đồng khỏi thị trường, đưa tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố xuống còn 262.772 tỷ đồng.

Mạnh Đức

An ninh Tiền tệ

Sáng 19/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn giảm gần 5 triệu đồng/lượng

BIDV, Vietcombank, SHB, NCB rục rịch phát hành lượng lớn cổ phiếu

Tuần lễ tri ân tại Shinhan Bank : Tinh thần "tận tâm trong từng trải nghiệm"

10:00 , 19/03/2026
Ngân hàng lớn tăng lãi suất tiền gửi lên cao nhất 8,5%/năm

09:52 , 19/03/2026
Giao thương Việt – Trung tăng tốc: Hàng đi nhanh hơn, thanh toán làm sao theo kịp?

08:42 , 19/03/2026
Cân não lãi suất - tỉ giá

07:51 , 19/03/2026

