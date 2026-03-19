Tuần lễ tri ân tại Shinhan Bank : Tinh thần “tận tâm trong từng trải nghiệm”

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm cho mọi hoạt động, Ngân hàng Shinhan không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn mực phục vụ trên toàn hệ thống.

Tháng 3/2026, Ngân hàng Shinhan chính thức triển khai Tuần Lễ Tri Ân Khách Hàng từ 23/03 đến 27/03/2026 tại 56 Chi nhánh và Phòng giao dịch trên toàn quốc. Chương trình được xây dựng với chủ đề "Tận tâm trong từng trải nghiệm", thể hiện định hướng của ngân hàng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những trải nghiệm thuận tiện, thân thiện hơn cho khách hàng.

Với Ngân hàng Shinhan, dịch vụ ngân hàng không chỉ dừng lại ở sự chuyên nghiệp trong quy trình giao dịch. Quan trọng hơn, đó là sự chủ động lắng nghe, sự tinh tế trong cách tiếp cận và khả năng thấu hiểu những nhu cầu thực tế của khách hàng. Chính vì vậy, thông điệp "Tận tâm trong từng trải nghiệm" không chỉ là khẩu hiệu truyền thông trong Tuần Lễ Tri Ân, mà còn là tinh thần xuyên suốt được thể hiện trong từng điểm chạm giữa Shinhan và khách hàng.

Quà tặng và ưu đãi giá trị – Dấu ấn của tuần lễ

Trong suốt 5 ngày diễn ra Tuần Lễ Tri Ân, các điểm giao dịch trên toàn quốc sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng theo tinh thần chung của chương trình. Bên cạnh những trải nghiệm dịch vụ được nâng tầm, Ngân hàng Shinhan cũng chuẩn bị những món quà tri ân đặc biệt dành cho khách hàng trong tuần lễ này.

Cụ thể, từ 23/03 đến 27/03/2026, khách hàng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng Shinhan trên toàn quốc và thực hiện mở mới bất kỳ sản phẩm nào sẽ nhận ngay Túi du lịch Shinhan phiên bản đặc biệt được thiết kế riêng cho chương trình. Với thiết kế thanh lịch, tính ứng dụng cao và phong cách tối giản đặc trưng, chiếc túi không chỉ là một món quà tiện ích trong cuộc sống hàng ngày, mà còn mang thông điệp đồng hành lâu dài giữa Ngân hàng và khách hàng.

Sự chăm chút trong từng chi tiết của món quà cũng phản ánh triết lý dịch vụ mà Shinhan luôn theo đuổi: mọi trải nghiệm của khách hàng, dù là nhỏ nhất, đều xứng đáng được trân trọng.

Túi du lịch Shinhan phiên bản đặc biệt, cùng trọn bộ quà tặng Loa Ting Ting và Bộ số tài khoản Thịnh vượng – Tài khoản Lộc Phát dành tặng cho khách hàng tham gia Tuần lễ Khách hàng tháng 03/2026

Không chỉ dừng lại ở quà tặng lưu niệm, Ngân hàng Shinhan còn triển khai nhiều ưu đãi giá trị dành riêng cho khách hàng là cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, đây là những đối tượng luôn cần sự linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả trong quản lý tài chính hàng ngày.

Theo đó, khách hàng đăng ký mở mới tài khoản thanh toán SOHO MMDA và liên kết với tính năng Tài khoản sinh lời tự động – Chuyển Đổi Thông Minh sẽ được nhận các ưu đãi đặc biệt với tổng giá trị lên đến 5,5 triệu đồng, bao gồm: Loa Ting Ting – thiết bị thông báo giao dịch tức thời, hỗ trợ khách hàng theo dõi dòng tiền thuận tiện trong hoạt động kinh doanh và Bộ số tài khoản Thịnh Vượng – Tài khoản Lộc Phát, cho phép khách hàng lựa chọn dãy số may mắn theo sở thích cá nhân hoặc ý nghĩa phong thủy.

Khi kích hoạt tính năng Chuyển đổi Thông minh trên ứng dụng SOL, phần tiền nhàn rỗi từ 10 triệu đồng trở lên trong tài khoản thanh toán sẽ được tự động chuyển sang Tài khoản Chuyển đổi Thông minh và hưởng lợi suất theo tháng, tối đa đến 3.2%/năm tùy theo mức Ngưỡng đăng ký (10 triệu, 30 triệu, 50 triệu hoặc 100 triệu đồng).

Tài khoản Chuyển đối Thông minh giúp khách hàng tối ưu sinh lời dòng tiền nhàn rỗi

Sau 01 tháng, toàn bộ tiền gốc và lãi sẽ được tự động hoàn trả về tài khoản thanh toán SOHO MMDA, giúp khách hàng vừa tối ưu lợi suất cho dòng tiền nhàn rỗi vừa duy trì tính thanh khoản linh hoạt cho hoạt động kinh doanh.

Thông qua các ưu đãi này, Ngân hàng Shinhan không chỉ mang đến lợi ích tài chính thiết thực, mà còn mong muốn góp phần tối ưu hóa trải nghiệm quản lý dòng tiền của khách hàng trong kỷ nguyên ngân hàng số.

Lan tỏa giá trị tri ân trong suốt hành trình năm 2026

Tuần Lễ Tri Ân tháng 3/2026 không chỉ là một chương trình riêng lẻ mà còn mở đầu cho chuỗi hoạt động chăm sóc khách hàng được Ngân hàng Shinhan triển khai xuyên suốt năm 2026. Mỗi chương trình sẽ mang chủ đề riêng, hướng đến từng nhóm khách hàng khác nhau, nhưng cùng chung mục tiêu nâng cao trải nghiệm dịch vụ và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Tuần lễ Tri ân Khách hàng – Lan tỏa tinh thần "Tận tâm trong từng trải nghiệm"

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh, Ngân hàng Shinhan lựa chọn phát triển bền vững thông qua việc đầu tư vào chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, với mỗi lần khách hàng sử dụng sản phẩm hay ghé thăm điểm giao dịch là một cơ hội để củng cố niềm tin và sự gắn kết lâu dài.

Đến trải nghiệm dịch vụ tại Ngân hàng Shinhan trong Tuần lễ Tri ân Khách hàng và nhận những phần quà hấp dẫn

Với Ngân hàng Shinhan, mỗi trải nghiệm của khách hàng đều là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng niềm tin lâu dài. Tuần Lễ Tri Ân Khách Hàng vì vậy không chỉ là một chương trình ưu đãi, mà còn là cách ngân hàng lan tỏa tinh thần "Tận tâm trong từng trải nghiệm" đến từng khách hàng.