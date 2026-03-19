OCB hợp tác cùng Cục thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế

Lễ ký kết được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và kết nối với 25 điểm cầu tại các tỉnh, thành trên toàn quốc

Cụ thể, OCB cam kết cùng hệ thống cơ quan Thuế trên địa bàn để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các giải pháp số một cách thuận tiện và hiệu quả; Cung cấp sản phẩm, dịch vụ với chính sách chi phí tối ưu, giúp hộ kinh doanh và các đơn vị chuyển đổi lên doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận công cụ quản lý hiện đại; Không ngừng cải tiến và hoàn thiện các giải pháp tài chính – công nghệ nhằm mang lại những công cụ quản trị ngày càng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Thông qua sự hợp tác giữa OCB và Cục Thuế, hai bên kỳ vọng tăng tỷ lệ nộp thuế điện tử, cũng như tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc OCB – Ông Phạm Hồng Hải nhấn mạnh: "Việc hợp tác cùng Cục Thuế nói chung và các cơ quan Thuế tỉnh được xem là nền tảng quan trọng để ngân hàng cùng cơ quan quản lý triển khai các giải pháp hỗ trợ cộng đồng kinh doanh vận hành minh bạch, tuân thủ quy định và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, song hành cùng giải pháp công nghệ, một lợi thế quan trọng của OCB chính là năng lực triển khai trên thực tế thông qua mạng lưới rộng khắp bao gồm 176 điểm giao dịch trên toàn quốc với hàng ngàn cán bộ nhân viên có chuyên môn sâu sẵn sàng đồng hành cùng Ngành Thuế trên hành trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế và số hóa hoạt động kinh doanh".

Được biết, tại khu vực Mekong – một trong những địa bàn đang được Cơ quan Thuế đặc biệt quan tâm thúc đẩy chuyển đổi, OCB có 33 chi nhánh/phòng giao dịch với hơn 500 cán bộ nhân viên, bao gồm lực lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Đây là đội ngũ được đào tạo bài bản, am hiểu thị trường địa phương, có khả năng tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi mô hình một cách sâu sát và hiệu quả, tạo sự thuận tiện cho hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp tại địa phương dễ dàng nộp thuế theo quy định mới.

Đại diện Cục Thuế, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng kỳ vọng sự phối hợp giữa hai bên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả triển khai chính sách, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các công cụ hiện đại, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi đồng bộ trên toàn hệ thống.

"Một trong những mục tiêu trọng tâm của ngành Thuế là xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch và thông minh. Vì vậy, tôi đề nghị các cơ quan Thuế địa phương chủ động phối hợp triển khai, đưa các giải pháp tài chính – công nghệ, đặc biệt là của OCB, đến gần hơn với cộng đồng hộ kinh doanh. Ngành Thuế đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực từ ngân hàng trong việc đơn giản hóa quy trình, tối ưu chi phí, đồng thời cam kết tiếp tục lắng nghe, phối hợp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Sự đồng hành của OCB với các giải pháp tích hợp sẽ góp phần giúp hộ kinh doanh vận hành thuận tiện, tuân thủ quy định và tiết giảm chi phí." ông Mai Sơn cho biết thêm.

Cũng tại lễ ký kết, đại diện OCB đã giới thiệu OCB Smart Merchant – giải pháp tích hợp nhiều tiện ích trên một nền tảng duy nhất, bao gồm hợp nhất dữ liệu thanh toán - bán hàng - hóa đơn, hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thuế, nâng cao năng lực quản trị cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp MSME, đồng thời kết nối trực tiếp với tài khoản thanh toán đứng tên hộ kinh doanh tại ngân hàng.

Giải pháp này cung cấp đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, cho phép ghi nhận tự động mọi giao dịch phát sinh. Dữ liệu được đồng bộ tức thời với hệ thống quản lý bán hàng và hóa đơn điện tử, giúp hạn chế tối đa sai sót do nhập liệu thủ công. Đặc biệt, quá trình khởi tạo hóa đơn và truyền dữ liệu đến cơ quan thuế được tự động hóa theo đúng quy định, góp phần tối ưu quản lý dòng tiền và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Đại diện lãnh đạo OCB ký kết với Thuế TP. Hà Nội ngay tại buổi lễ

"Không chỉ phát triển giải pháp trên ba tiêu chí cốt lõi: Dễ tiếp cận - Chi phí thấp - Bảo mật cao, OCB còn mang đến hàng loạt các ưu đãi như tặng tài khoản số đẹp với hạn mức giao dịch lên đến 30 tỷ/ngày, gói ưu đãi thẻ tín dụng như miễn lãi 3 kỳ sao kê đầu tiên, phí trả góp chỉ từ 2%, đặc biệt là cung cấp trọn gói phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số và không giới hạn số lượng hóa đơn đến hết năm 2028, hỗ trợ hộ kinh doanh giảm áp lực chi phí khi bắt đầu chuyển sang mô hình vận hành số." Ông Lương Nguyễn Minh Đăng – Giám đốc Khối Bán lẻ OCB chia sẻ.

Trước đó, ngày 12/3/2026, OCB và Thuế TP.HCM đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tạo ra những giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh một cách toàn diện, từ tư vấn tuân thủ quy định thuế mới tại 29 điểm cở sở trực thuộc Thuế TP.HCM đến các giải pháp thanh toán số hiệu quả.

Thời gian tới, OCB sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý để triển khai các giải pháp hỗ trợ thiết thực, đồng thời không ngừng cải tiến và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ tài chính nhằm mang lại những công cụ quản trị ngày càng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và sự phát triển chung của nền kinh tế.



