Giá vàng thế giới lao thẳng xuống mốc 4.700 USD/ounce

Theo ghi nhận gần nhất, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh gần 100 USD/ounce, tương đương mức giảm khoảng 2%, xuống mức 4.720 USD/ounce.

﻿So với mức giá cao kỷ lục gần 5.600 USD/ounce, vàng thế giới hiện đã giảm 850 USD/ounce, đánh dấu mức thấp nhất trong nhiều tuần gần đây, trong bối cảnh áp lực từ chính sách tiền tệ và diễn biến vĩ mô gia tăng.

﻿Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, đà giảm hiện tại không chỉ đến từ yếu tố kỹ thuật mà còn chịu tác động từ những thay đổi trong môi trường vĩ mô.

﻿"Tác động của chiến sự lên thị trường năng lượng đã làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, trong khi các ngân hàng trung ương vốn đã thận trọng với việc nới lỏng chính sách. Giá dầu và các sản phẩm tinh chế – đặc biệt là dầu diesel – tăng mạnh đã làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn, thậm chí khiến thị trường chuyển sang kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Điều này hỗ trợ lợi suất thực, vốn là yếu tố bất lợi đối với các tài sản không sinh lãi như vàng".

﻿Ông cũng cho rằng, bên cạnh áp lực lạm phát, dòng tiền đang có xu hướng chuyển sang các tài sản định giá bằng USD, tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với vàng trong vai trò trú ẩn.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lập trường thận trọng. Dù giữ nguyên lãi suất, Fed vẫn phát tín hiệu có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn kỳ vọng, làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.

Theo dữ liệu thị trường, kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn gần như đã bị loại bỏ, càng gia tăng áp lực lên giá vàng.

Không chỉ yếu tố vĩ mô, diễn biến kỹ thuật cũng đang góp phần khuếch đại đà giảm. Ông Hansen nhận định việc vàng phá vỡ các ngưỡng quan trọng đã kích hoạt lực bán theo xu hướng, trong khi tâm lý thận trọng trên thị trường khiến nhà đầu tư có xu hướng giảm các vị thế đang có lãi để tăng thanh khoản.

“Tôi cho rằng vàng đã được định giá lại về mặt cấu trúc,” ông Frank Nikolic, Phó Chủ tịch khu vực Bắc Mỹ của CRU Group, nhận định, đồng thời cho rằng sự gia tăng của nợ toàn cầu và những bất định trong chính sách tiền tệ đang đóng vai trò nền tảng. Ông cũng nhấn mạnh yếu tố niềm tin đang ngày càng trở nên quan trọng đối với thị trường vàng. “Cách tôi nhìn về vàng… tất cả xoay quanh sự suy giảm niềm tin,” ông nói, đồng thời cho rằng sự phân mảnh địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đang củng cố vai trò của vàng như một tài sản lưu trữ giá trị. Dù vậy, trong ngắn hạn, các yếu tố bất lợi vẫn đang chiếm ưu thế. Theo ông Ole Hansen, vùng hỗ trợ gần nhất của vàng hiện nằm quanh 4.840 USD/ounce, và nếu bị xuyên thủng, giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn.

Theo Reuters, Kitco News﻿