Bốn ngân hàng lớn đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm trong tháng 3

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa điều chỉnh biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân, trong đó tiếp tục nâng mạnh lãi suất ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Sau đợt điều chỉnh, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng này đã lên tới 7,5%/năm, thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay.

Đây là đợt tăng lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng 3 của MB. Trước đó, từ ngày 7/3, ngân hàng này cũng đã tăng lãi suất ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên với mức tăng phổ biến 0,3–0,6 điểm %, trong khi giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng.

Theo biểu mới, lãi suất kỳ hạn 12–18 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng được nâng lên 6,5%/năm, trong khi khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên được áp dụng mức 6,6%/năm. So với mức áp dụng trước đó, lãi suất huy động các kỳ hạn 12–18 tháng đã tăng thêm 0,4 điểm %.

Đáng chú ý, lãi suất các kỳ hạn dài từ 24 tháng đến 60 tháng đã được điều chỉnh tăng mạnh lên mức 7,5%/năm cho cả hai nhóm tiền gửi. So với biểu lãi suất công bố đầu tháng 3, mức lãi suất này đã tăng thêm khoảng 0,8 - 0,9 điểm %, đánh dấu một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất của ngân hàng này trong thời gian gần đây.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cũng mới điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi, tăng khoảng 0,2 – 0,6 điểm % tùy kỳ hạn.

Theo biểu lãi suất mới, Techcombank điều chỉnh tăng đồng loạt lãi suất tiền gửi online ở nhiều kỳ hạn so với tháng trước. Ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng, lãi suất tăng nhẹ từ khoảng 4,15% lên 4,35%/năm đối với kỳ hạn 1–2 tháng và từ 4,45% lên 4,65%/năm với kỳ hạn 3–5 tháng.

Đáng chú ý, mức tăng mạnh nhất được ghi nhận ở nhóm kỳ hạn từ 6–11 tháng khi lãi suất được nâng từ khoảng 5,65%/năm lên 6,25%/năm, tương ứng mức tăng khoảng 0,6 điểm %. Với các kỳ hạn dài từ 12–36 tháng, lãi suất cũng tăng từ khoảng 5,75% lên 6,35%/năm, cho thấy ngân hàng đang đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng đã niêm yết biểu lãi suất huy động mới từ ngày 10/3/2026. Trong đó, mức lãi suất cao nhất đã được nâng lên 7%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại kênh online, đánh dấu bước tăng nhẹ so với biểu lãi suất trước đó.

Theo biểu lãi suất mới, nhóm kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng được giữ nguyên ở mức kịch trần được phép là 4,75%/năm, áp dụng đồng đều cho mọi hạn mức tiền gửi. Việc không điều chỉnh nhóm kỳ hạn này cho thấy VPBank vẫn duy trì chiến lược hạn chế cạnh tranh huy động vốn ngắn hạn, trong bối cảnh chi phí vốn toàn hệ thống đang có xu hướng nhích lên.

Đối với các kỳ hạn trung từ 6–11 tháng, lãi suất tại quầy được điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 0,1 điểm phần trăm, phổ biến trong khoảng 6,4 – 6,7%/năm tùy số tiền gửi. Trong khi đó, tại kênh online, mức lãi suất cao nhất đã được nâng lên 6,6 - 6,9%/năm, tăng khoảng 0,1 điểm phần trăm so với trước.

Tại kỳ hạn 12 tháng – nhóm được xem là trọng tâm huy động vốn của ngân hàng – lãi suất tại quầy dao động từ 6,5 – 6,8%/năm, tăng nhẹ ở các nhóm tiền gửi lớn. Còn tại kênh online, mức lãi suất cao nhất cũng tăng lên 7%/năm, tiếp tục duy trì khoảng cách ưu đãi so với gửi tại quầy.

Ở các kỳ hạn dài từ 13–36 tháng, lãi suất cũng được điều chỉnh tăng nhẹ thêm khoảng 0,1 điểm phần trăm, lên mức 6,2 – 6,3%/năm tại quầy và 6,4 – 6,5%/năm khi gửi online.

Giữa tuần trước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cũng đã điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến với việc tăng mạnh so với biểu lãi suất trước đó.

Theo biểu lãi suất mới, SHB đã điều chỉnh tăng đáng kể lãi suất ở nhóm kỳ hạn rất ngắn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng được nâng từ 4,2%/năm lên 4,6%/năm, tương ứng mức tăng 0,4 điểm %. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng tiếp tục được giữ nguyên ở mức 4,65%/năm.

Nhóm kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng cũng ghi nhận mức điều chỉnh tăng khá mạnh. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6–8 tháng được nâng từ 5,6%/năm lên 6%/năm, tăng 0,4 điểm %. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng được điều chỉnh tăng tới 0,5 điểm %, lên mức 6,1%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, lãi suất tiền gửi online cũng được điều chỉnh tăng tương tự. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,8%/năm lên 6,3%/năm, tương ứng mức tăng 0,5 điểm %. Kỳ hạn 13 tháng tăng từ 6% lên 6,3%/năm.

Các kỳ hạn từ 15 đến 18 tháng được nâng từ 6%/năm lên 6,5%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng tăng từ 6,1% lên 6,6%/năm. Đối với các kỳ hạn rất dài từ 36 tháng trở lên, lãi suất được điều chỉnh tăng từ 6,2% lên 6,6%/năm.

Sau đợt điều chỉnh này, mức lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất tại SHB niêm yết tại 6,6%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Không chỉ tăng lãi suất niêm yết, các ngân hàng này cũng triển khai chương trình lãi suất mới dành cho khách hàng ưu tiên. Đồng thời, với các trường hợp đặc biệt, các chi nhánh ngân hàng còn được phép áp dụng lãi suất khác với biểu lãi suất niêm yết, phù hợp với nhu cầu vốn của đơn vị kinh doanh.

Đơn cử, khách hàng có thể được hưởng lãi suất lên tới 8,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 8,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, khi gửi số tiền từ 50 tỷ đồng trở lên. Bên cạnh biểu lãi suất niêm yết, VPBank cũng có một số quy định về việc cộng ưu đãi lãi suất. Chẳng hạn, khách hàng Private có thể được cộng tới 0,3%/năm, khách hàng phân khúc ưu tiên được cộng 0,1%/năm, khách hàng tham gia dịch vụ Ngân hàng gia đình ưu tiên được cộng tới 0,3%/năm.

Techcombank cũng đang áp dụng ưu đãi cộng thêm lãi suất lên tới 1%/năm cho khách hàng hội viên khi mở mới khoản tiền gửi từ 20 triệu đồng trở lên. Nếu đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện về ưu đãi lãi suất và thuộc nhóm hội viên cao nhất theo chính sách hiện hành, mức lãi suất tiền gửi khách hàng được hưởng có thể lên tới khoảng 7,5%/năm.

Hay như nhân viên của một chi nhánh MB cũng đang chào lãi suất lên tới 8,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng.