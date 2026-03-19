Cụ bà mang 19 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

19-03-2026 - 17:16 PM | Tài chính - ngân hàng

Cơ quan công an đã ngăn chặn kịp thời cụ bà 70 tuổi mang 19 chỉ vàng bán thành tiền để chuyển cho bọn lừa đảo.

Ngày 19-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Gia Lạc (tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn cụ bà M.T.H. (70 tuổi, trú xã Giai Lạc) bán 19 chỉ vàng để chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo.

Bà H. mang vàng ra bán để chuyển tiền cho nhóm lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa 18-3, bà H. đạp xe đến một tiệm vàng bạc trên địa bàn xã Gia Lạc bán 19 chỉ vàng. Tuy nhiên, lúc này, bà H. có một số biểu hiện bất thường.

Lực lượng Công an xã Gia Lạc đã đến tận tiệm vàng xác minh, qua trao đổi, bà H. cho biết có người gọi cho bà giới thiệu là cán bộ công an. Người này thông báo qua điện thoại về việc bà H. có liên quan đến nhóm tội phạm rửa tiền và đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý.

Tiếp theo, kẻ này chuyển máy với một đối tượng khác tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát ma túy Bộ Công an, yêu cầu bà H. kê khai tài sản. Sau khi thao túng tâm lý, nhóm này yêu cầu bà H. chuyển tiền "làm thủ tục chứng minh tài sản sạch" không liên quan đến các đường dây tội phạm.

Bà H. cho rằng bản thân không liên quan đến tội phạm nên đã mang vàng đi bán để chuyển vào tài khoản nhóm này đưa nhằm "chứng minh bản thân". Khi bà H. đang đưa 19 chỉ vàng đi bán để chuyển cho các đối tượng thì Công an xã Giai Lạc kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn, không để thiệt hại xảy ra.

Sau khi được thông báo nội dung, tình hình vụ việc, bà H. mới biết bản thân bị lừa. Bà rất vui mừng, phấn khởi, bày tỏ lòng cảm kích và viết thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ công an.

Theo Đức Ngọc

Người lao động

Cuối ngày 19/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tiếp đà giảm, "bốc hơi" tới 7,5 triệu đồng/lượng

BIDV, Vietcombank, SHB, NCB rục rịch phát hành lượng lớn cổ phiếu

Bốn ngân hàng lớn đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm trong tháng 3

16:22 , 19/03/2026
Giá vàng thế giới lao thẳng xuống mốc 4.700 USD/ounce

15:35 , 19/03/2026
MB tung siêu tiết kiệm: Gửi dài hạn, rút bất cứ lúc nào vẫn hưởng lãi cao

15:30 , 19/03/2026
OCB hợp tác cùng Cục thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế

14:29 , 19/03/2026

