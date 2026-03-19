Tối 19/3, giá vàng thế giới lao thẳng về mốc 4.500 USD/ounce

19-03-2026 - 20:34 PM | Tài chính - ngân hàng

Đà giảm của giá vàng thế giới chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Ghi nhận tối 19/3, giá vàng thế giới giảm mạnh, mất khoảng 260 USD/ounce, xuống quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce.

Trong ﻿phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá vàng đã giảm trên 5%, đánh dấu phiên giảm thứ bảy liên tiếp, khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ duy trì lãi suất ở mức cao.

So với mức đỉnh 5.600 ﻿USD/ounce từng được thiết lập vài tháng trước, đến nay giá vàng đã rơi trên 1.100 USD/ounce.

“Vàng hiện là tài sản được nhiều nhà đầu tư tổ chức nắm giữ, chủ yếu nhờ xu hướng phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ trong suốt năm qua. Tuy nhiên, nền tảng của xu hướng này đang dần suy yếu,” ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, nhận định.

“Trong ngắn hạn, chúng tôi vẫn thấy rủi ro giảm giá còn hiện hữu. Giá vàng vẫn còn dư địa giảm khá lớn mà vẫn không phá vỡ xu hướng tăng dài hạn,” ông nói thêm.

Vàng vốn được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát và bất ổn địa chính trị, nhưng lại kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Các ngân hàng trung ương lớn phát đi tín hiệu thắt chặt chính sách khi chiến sự với Iran khiến giá năng lượng tăng vọt, đồng thời cũng thừa nhận mức độ bất định rất lớn đối với kinh tế toàn cầu, buộc họ phải thận trọng trong các quyết định sắp tới.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã vượt mốc 110 USD/thùng sau khi Iran tấn công các cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào mỏ khí South Pars.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ cùng ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông để tăng cường lực lượng, trong bối cảnh xung đột với Iran có thể bước sang một giai đoạn mới.

Các nhà phân tích tại SP Angel cho rằng giá vàng chịu áp lực từ hoạt động chốt lời và đồng USD mạnh lên. Sau đà tăng mạnh trong năm 2025, việc nhà đầu tư tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận, đồng thời xoay vòng dòng tiền sang các tài sản khác như năng lượng trong bối cảnh biến động gia tăng, là điều không quá bất ngờ.

Theo Reuters﻿

Linh San

Cuối ngày 19/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tiếp đà giảm, "bốc hơi" tới 7,5 triệu đồng/lượng

BIDV, Vietcombank, SHB, NCB rục rịch phát hành lượng lớn cổ phiếu

Hút 20 triệu USD vốn ngoại, MBV bứt tốc hệ sinh thái số và hội nhập

SMART PACK: Giải pháp tài chính toàn diện giúp chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc dự án

Sau cú rơi 8 triệu đồng/lượng, tiệm vàng xuất hiện cảnh hiếm gặp

Xung đột Trung Đông và thuế quan làm dậy sóng kinh tế toàn cầu, UOB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,5%

