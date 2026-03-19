Sau cú rơi 8 triệu đồng/lượng, tiệm vàng xuất hiện cảnh hiếm gặp

Chiều 19-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp như Mi Hồng, PNJ, DOJI tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh giá các loại vàng miếng và vàng nhẫn 99,99%.

Theo đó, giá vàng miếng SJC hiện chỉ còn 174 - 177 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm thêm 1,8 triệu đồng so với buổi sáng và giảm tổng cộng 6 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn cũng có mức giảm tương tự, xuống còn 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tuy nhiên, áp lực giảm vẫn chưa ngừng lại, đến khoảng 16 giờ chiều nay, giá vàng miếng tiếp tục giảm sâu xuống 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng (mua-bán); vàng nhẫn 24K xuống còn 172,2 - 175,2 triệu đồng/lượng (mua-bán); giảm gần 8 triệu đồng so với hôm qua.

Đây là đợt giảm mạnh nhất của giá vàng trong nước tính từ cuối tháng 1 và đầu tháng 2 đến nay. Thời điểm đó, giá vàng trong nước từng rơi xuống chỉ còn 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Đà giảm của vàng chủ yếu do ảnh hưởng từ thị trường thế giới. Cùng thời điểm này, mức giá thế giới chỉ còn 4.715 USD/ounce, mất gần 300 USD so với hôm qua. Quy đổi sang VND chỉ còn chưa tới 150 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh giá vàng rơi tự do, tại các hiệu vàng lớn ở TP HCM, không phải ai có tiền chưa cũng mua được vàng, đặc biệt với vàng nhẫn.

Khung cảnh mua bán vàng khi thị trường lao dốc

Tại một cửa hàng vàng trên địa bàn, ngay sau khi mở cửa lúc 8 giờ sáng, chỉ khoảng 20 phút, toàn bộ lượng vàng nhẫn đã được bán hết.

Nhân viên cho biết khách muốn mua phải đăng ký và lấy số thứ tự cho sáng ngày hôm sau, riêng sản phẩm trang sức vẫn bán bình thường.

Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ khi không thể mua được vàng dù đến sớm. Chị Thảo (ngụ TPHCM) cho biết đến cửa hàng lúc 9 giờ sáng nhưng đã hết hàng: "Tôi không ngờ vàng nhẫn lại hết nhanh như vậy".

Tiệm vàng Mi Hồng ở khu vực chợ Bà Chiểu đông đúc khách tranh thủ mua vàng lúc giá giảm

Tại cửa hàng SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cảnh xếp hàng chờ mua vàng cũng diễn ra từ sáng sớm.

Bên trong cửa hàng, người dân ngồi hàng dài ở 2 bên để đợi tới số thứ tự vào mua vàng. Không ít người tuy mệt mỏi vì chờ đợi nhưng việc mua được vàng vào thời điểm này được xem là một may mắn. Theo nhân viên cửa hàng, trong ngày chỉ bán cho khoảng 100 khách, mỗi người tối đa 1 chỉ vàng.

Nhiều người phải xếp hàng từ sáng sớm và phải chờ nhiều giờ mới đến lượt mua. Một người dân sống gần tại cửa hàng chia sẻ mất gần 3 tiếng mới mua được 1 chỉ vàng và cho biết vẫn mua để tích trữ, bất kể giá tăng hay giảm.

"Tôi đợi mua vàng từ lúc 7 giờ sáng và đến gần 10 giờ mới mua được 1 chỉ vàng. Giá tăng hay giảm tôi không quan tâm vì mua để tích trữ. Tôi cứ nghĩ mỉnh xếp hàng sớm nhưng có người xếp hàng từ 5 giờ sáng"- chị này nói.

Rất đông khách hàng xếp hàng ngồi 2 bên để đợi đến lượt mua vàng

Ở chiều ngược lại, lượng người bán vàng không nhiều. Một số người cho hay bán ra chủ yếu để phục vụ nhu cầu cá nhân, không phải vì lo ngại giá giảm.

Theo đại diện một cửa hàng, nguồn cung vàng trên thị trường hiện khá hạn chế, dẫn đến việc phải giới hạn số lượng vàng bán ra mỗi ngày. Vì vậy, khách hàng muốn mua vàng thời điểm này buộc phải bốc số và xếp hàng chờ đến lượt.