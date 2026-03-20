Chuyên gia UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,50%

Lạm phát của Việt Nam giảm còn 2,53% so với cùng kỳ trong tháng 1/2026, từ 3,48% của tháng 12/2025 và thấp hơn dự báo 3,10%. Các nhóm hàng đóng góp chính vào mức tăng giá bao gồm thực phẩm, nhà ở và giáo dục.

Trong bối cảnh giá dầu thô tăng do căng thẳng Trung Đông, kết hợp với triển vọng tăng trưởng trong nước vững vàng và áp lực giảm giá của VND, các chuyên gia của của Ngân hàng UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,50%.

Tuy nhiên, diễn biến xung đột quân sự tại Trung Đông và quỹ đạo giá dầu còn tiềm ẩn nhiều bất định. Kịch bản cơ sở của các chuyên gia UOB là giá dầu Brent tăng lên 90 USD/thùng trong quý 2/2026 trước khi giảm về quanh 80 USD/thùng cuối năm 2026.

"Trong kịch bản này, tác động lên lạm phát và tăng trưởng của Việt Nam dự kiến ở mức vừa phải. Dựa trên kinh nghiệm năm 2022, khi giá dầu từng tăng lên 128 USD/thùng sau xung đột Nga-Ukraine, chúng tôi ước tính mỗi mức tăng 10 USD của giá Brent làm CPI tăng thêm 0,3-0,4 điểm %, với độ trễ 2-3 tháng", nhóm chuyên gia nhận định.

"Đối với GDP, tác động làm giảm tăng trưởng khoảng 0,6-0,9 điểm %, với độ trễ 2-4 quý. Với sự phức tạp và khó đoán của tình hình địa chính trị, NHNN nhiều khả năng sẽ giữ lập trường thận trọng, chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ dữ liệu kinh tế", chuyên gia đánh giá.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam

Nói sâu về ảnh hưởng của xung đột tại Iran tới giá xăng dầu trong nước, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ thêm: "Xung đột tại Iran là một điểm nóng đang có tác động mạnh đến giá dầu thế giới, qua đó trực tiếp tác động đến giá xăng dầu trong nước vốn là chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất kinh doanh và vận tải. Trong những năm gần đây Việt Nam đã và đang tìm các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung, đẩy mạnh tự lực nhiên liệu và năng lượng thông qua việc khai thác dầu thô, mở rộng hoạt động hóa lọc dầu trong nước, chuyển đổi năng lượng xanh (điện mặt trời, điện gió, xe điện…); và các giải pháp này sẽ hỗ trợ giảm thiểu tác động từ thị trường nhiên liệu thế giới. Ngoài ra, Việt Nam vẫn đang duy trì Quỹ bình ổn xăng dầu để can thiệp thị trường khi cần thiết."

Về lãi suất, ông Quang cho biết lãi suất VND đã tăng từ quý 3/2025 trên cả thị trường liên ngân hàng và thị trường huy động vốn tại các ngân hàng thương mại, với mức tăng 1%-2% tùy các kỳ hạn khác nhau. Diễn biến này đến từ nhu cầu tín dụng ở mức cao trên thị trường đóng góp vào tăng trưởng GDP ở mức 8% cho cả năm 2025. Ngoài ra các yếu tố khác cũng tác động vào thanh khoản VND như các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trên thị trường chứng khoán trong năm 2025 và cả những tháng đầu năm 2026; và đây là dòng vốn thực ra khỏi thị trường.

Theo ông Quang, các chính sách siết chặt quản lý doanh thu kinh doanh hộ gia đình và cá nhân bước đầu cũng tác động đến lượng tiền duy trì tại hệ thống ngân hàng và sẽ cần thêm thời gian để bước chuyển tiếp này hài hòa hơn. Kỳ vọng giải ngân đầu tư công để lượng tiền thật quay lại nền kinh tế cũng còn gặp khó khăn. Tất cả các yếu tố trên đều đang tác động đến thanh khoản VND trên thị trường.

"Tuy nhiên chúng tôi cũng nhận thấy Cơ quan quản lý luôn bám sát thị trường và can thiệp liên tục, hữu hiệu quả các kênh sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau", chuyên gia UOB cho biết.