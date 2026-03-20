VIB Business: Giải pháp hỗ trợ Hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản và thuế trước ngày 20/4

Có thể nói, đây không chỉ là bước tuân thủ thủ tục mà hàng triệu hộ kinh doanh đang bước vào một phương thức quản lý thuế mới — từ khoán sang tự khai, tự tính, tự nộp dựa trên doanh thu thực tế. Ba ngưỡng doanh thu 500 triệu, 1 tỷ và 3 tỷ đồng mỗi năm được quy định trong Nghị định 68 không chỉ là các mốc thuế, mà còn phản ánh ba cấp độ quản trị tài chính khác nhau. Khi quy mô kinh doanh tăng lên, yêu cầu về minh bạch dòng tiền, chứng từ và nguồn vốn cũng thay đổi tương ứng.

VIB Business – bộ giải pháp tài chính toàn diện của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) – được xây dựng phù hợp với mọi nhu cầu và quy mô của hộ kinh doanh, đáp ứng chuẩn quy định vận hành mới.

Doanh thu vượt 500 triệu đồng: Nghĩa vụ thuế phát sinh – cần tách bạch dòng tiền và số hóa quản lý

Khi doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu đồng mỗi năm, hộ kinh doanh bắt đầu phát sinh nghĩa vụ kê khai và nộp thuế định kỳ. Việc sử dụng chung một tài khoản cho cả chi tiêu cá nhân và kinh doanh không còn phù hợp, bởi mỗi giao dịch cần được ghi nhận rõ ràng và có thể truy xuất khi cần đối chiếu.

Một trong những nền tảng để giải quyết bài toán này là gói tài khoản VIB iBusiness/sBusiness – dành cho cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, với hạn mức giao dịch không giới hạn và miễn nhiều loại phí. Tài khoản được thiết lập đúng theo tên trên đăng ký kinh doanh, đáp ứng quy định về tài khoản cũng như đảm bảo tính minh bạch cho các giao dịch tài chính.

Hiện VIB đang hoàn tiền đến 168.000 đồng cho khách hàng đăng ký gói trong thời gian này, đồng thời tặng bộ thanh toán QR Payment và loa VIB Noti – thiết bị thông báo giao dịch bằng giọng nói, hỗ trợ các theo dõi thanh toán tại quầy theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, thẻ thanh toán VIB Business giúp tách biệt chi tiêu kinh doanh, mọi giao dịch đều được ghi nhận tự động trên sao kê điện tử, chứng từ có thể xuất ngay khi cần mà không phải đối soát thủ công. Thẻ miễn phí thường niên khi chi tiêu đạt 50 triệu đồng mỗi năm, đồng thời phí chuyển đổi ngoại tệ sẽ giảm dần về 0% theo doanh số – phù hợp với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có giao dịch thanh toán quốc tế.

Để theo dõi dòng tiền liên tục thay vì chờ tổng hợp cuối tháng, nền tảng số VIB Business app cho phép cập nhật toàn bộ dữ liệu tài chính theo thời gian thực. Doanh thu được ghi nhận ngay khi phát sinh, lịch sử giao dịch có thể tra cứu bất cứ lúc nào, đồng thời chủ kinh doanh có thể phân quyền giao dịch cho từng nhân viên trên cùng một nền tảng để quản lý.

Ứng dụng cũng tích hợp SoftPOS cho phép chấp nhận thanh toán thẻ trực tiếp trên điện thoại, cùng QR Payment hỗ trợ thanh toán không tiền mặt cho từng cửa hàng. Nhờ đó, giao dịch thu – chi được ghi nhận tự động, tạo nền tảng dữ liệu minh bạch phục vụ cho việc kê khai thuế định kỳ.

Doanh thu vượt 1 tỷ đồng: Hóa đơn điện tử bắt buộc – cần tối ưu vốn lưu động

Từ ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng mỗi năm, hóa đơn điện tử trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các giao dịch bán hàng hóa và dịch vụ. Khi quy mô kinh doanh lớn hơn, áp lực vốn lưu động cũng tăng lên, bởi hộ kinh doanh thường phải chi trước cho hàng hóa, nhân sự và vận hành trong khi dòng tiền thu về có độ trễ nhất định.

Ngoài các công cụ giúp vận hành và quản lý tài chính theo chuẩn mới, VIB còn cung cấp thêm thẻ tín dụng VIB Business như nguồn bổ sung vốn lưu động ngắn hạn. Với thời gian miễn lãi thuộc nhóm dài nhất thị trường, lên đến 58 ngày, chủ kinh doanh có thể thanh toán các chi phí vận hành ngay khi phát sinh, sau đó cân đối dòng tiền để thanh toán mà không phát sinh chi phí tài chính. Hoặc tận dụng cơ chế hoàn tiền 1% không giới hạn trên nhiều danh mục chi tiêu – từ nhập hàng, quảng cáo, phần mềm đến vé máy bay hay giao dịch quốc tế – giúp tối ưu chi phí trong quá trình vận hành.

Doanh thu vượt 3 tỷ đồng: Tính thuế theo thu nhập thực tế – cần vốn lớn và hệ thống chứng từ hoàn chỉnh

Khi doanh thu vượt 3 tỷ đồng mỗi năm, hộ kinh doanh phải áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập thực tế – tức doanh thu trừ chi phí hợp lý nhân với thuế suất tương ứng. Ở giai đoạn này, hệ thống chứng từ đầu vào rõ ràng và nhất quán không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nghĩa vụ thuế. Đồng thời, nhu cầu vốn để duy trì và mở rộng hoạt động cũng tăng lên đáng kể.

Bên cạnh các giải pháp tài chính nêu trên, hộ kinh doanh có thể tiếp cận thêm gói vay bổ sung vốn lưu động từ VIB với hạn mức lên đến 100 tỷ đồng, tỷ lệ cho vay trên tài sản bảo đảm là bất động sản lên đến 80% giúp có thêm nguồn lực tài chính cho kế hoạch tăng trưởng.

Quy trình hồ sơ được thiết kế đơn giản và linh hoạt, phù hợp với đặc thù vận hành của SME và hộ kinh doanh – những đơn vị thường không có bộ máy tài chính phức tạp như các doanh nghiệp lớn.

Dù đang ở mốc doanh thu nào, bộ giải pháp VIB Business đều có những công cụ phù hợp và có thể mở rộng theo sự phát triển của hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Trong bối cảnh môi trường pháp lý ngày càng hướng tới minh bạch và chuẩn hóa, việc xây dựng nền tảng quản trị tài chính từ sớm được xem là bước chuẩn bị quan trọng giúp hộ kinh doanh và SME chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường và tăng trưởng bền vững. Tham khảo bộ giải pháp tài chính VIB Business tại đây.



