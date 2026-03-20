ĐHCĐ Nam A Bank 2026: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới; chốt phương án chia cổ tức cao và thành lập ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước

Ngày 20/3/2026, tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội không chỉ thông qua các tờ trình về kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn… mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi bộ máy nhân sự nhiệm kỳ mới sẵn sàng cho kỷ nguyên tăng trưởng toàn diện.

Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kiện toàn nhân sự cấp cao nhiệm kỳ IX (2026 – 2031)

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù đối mặt với môi trường kinh doanh đầy thách thức nhưng HĐQT Nam A Bank vẫn kiên định với mục tiêu chiến lược, chủ động và linh hoạt điều chỉnh theo các kịch bản phù hợp, từng bước dẫn dắt Ngân hàng vượt qua thách thức, phát triển vững mạnh. HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa Ngân hàng chính thức lọt vào nhóm 15 ngân hàng lớn nhất hệ thống, nâng cao vị thế trong nước và thị trường quốc tế.

Đại hội năm nay kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới (2026 – 2031), tạo nền tảng quan trọng để Nam A Bank triển khai các chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đó, các cổ đông đã đồng thuận cao thông qua danh sách 07 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), trong đó có 02 thành viên độc lập nhằm tối ưu hóa tính minh bạch và quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Các thành viên HĐQT Nam A Bank nhiệm kỳ mới bao gồm: Ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Trần Ngọc Tâm, bà Võ Thị Tuyết Nga, ông Trần Khải Hoàn, ông Nguyễn Đức Minh Trí, bà Ngô Thị Hồng Vân và ông Phạm Công Tuấn Hạ.

Song song đó, Đại hội cũng đã đồng thuận thông qua 4 thành viên Ban kiểm soát. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị, năng lực điều hành và tầm nhìn chiến lược của đội ngũ lãnh đạo được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để Nam A Bank hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn 5 năm tới.

Đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2026

Trên nền tảng kết quả tích cực của nhiệm kỳ trước, trong năm 2026, Nam A Bank đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cao so với kết quả thực hiện của năm 2025. Cụ thể, ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với 2025.

Tổng tài sản dự kiến ở mức 480.000 tỷ đồng, tăng 15%; dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 240.000 tỷ đồng, tăng 21% (mục tiêu này phụ thuộc vào hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cấp). Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 280.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%.

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026, Nam A Bank sẽ tập trung các giải pháp như: Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tăng cường xử lý nợ xấu; Triển khai chiến lược kinh doanh "Tốc độ – Khác biệt – Dữ liệu", phát triển kinh doanh dựa trên dữ liệu hành vi và năng lực thị trường;...

Tăng vốn điều lệ lên mức hơn 22.500 tỷ đồng, chia cổ tức với tỷ lệ 20%

Một trong những nội dung trọng tâm nhận được sự đồng thuận của cổ đông là phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỷ đồng. Kế hoạch này sẽ được triển khai ngay trong quý II và quý III/2026 thông qua ba hình thức: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Ông Trần Khải Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026

Trong đó, về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngân hàng dự định phát hành thêm 343,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20%, giúp vốn điều lệ tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng.

Về phương án ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 1.000 tỷ đồng.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Ngân hàng dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu, nhằm củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Nam A Bank. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) là 1.000 tỷ đồng.

Khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 17.157 tỷ đồng lên hơn 22.588 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung này không chỉ giúp ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đảm bảo các chỉ số an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn tạo nguồn lực dồi dào để đầu tư công nghệ, mở rộng mạng lưới chi nhánh và xây dựng cơ sở vật chất hiện đại.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua việc niêm yết trái phiếu (bao gồm trái phiếu nhằm tăng vốn cấp II) được phát hành ra công chúng năm 2026 của Nam A Bank trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc các đợt chào bán, phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thành lập ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước, hoạt động trong khuôn khổ VIFC

Các cổ đông cũng đã thông qua chủ trương mở rộng hoạt động thông qua việc thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài chính và quản lý quỹ... Đồng thời, tiếp tục chấp thuận chủ trương phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế thông qua việc thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Ngân hàng sẽ thành lập một ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước, hoạt động trong khuôn khổ VIFC nhằm triển khai chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế.

Cùng với đó, Nam A Bank sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác tài chính, tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận nguồn vốn chất lượng cao và từng bước hội nhập sâu vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu. Bước đi này không chỉ giúp nâng tầm thương hiệu Nam A Bank trên bản đồ tài chính khu vực mà còn đóng vai trò là cầu nối quan trọng để thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế về Việt Nam.

Song song, Nam A Bank thúc đẩy hai trụ cột chiến lược là chuyển đổi số và phát triển xanh, thông qua đầu tư công nghệ, hoàn thiện hệ sinh thái số và mở rộng cấp tín dụng cho các dự án bền vững, thân thiện môi trường.

Toàn cảnh ĐHCĐ

Nhiều kết quả ấn tượng trong nhiệm kỳ VIII, tạo tiền đề để phát triển mạnh

Để thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và sớm hiện thực hóa các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Nam A Bank đã tạo những bước đệm quan trọng.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, quy mô tổng tài sản tăng trưởng mạnh mẽ từ mức hơn 134.000 tỷ đồng (đầu nhiệm kỳ) lên đạt 418.333 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng 311%, đưa Nam A Bank chính thức lọt vào nhóm 15 ngân hàng lớn nhất hệ thống. Tổng tiền gửi từ khách hàng đạt hơn 211.000 tỷ đồng, tăng 201%; Dư nợ cho vay đạt hơn 198.000 tỷ đồng, tăng 222%; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.254 tỷ đồng, tăng 522% (số liệu tăng trưởng năm 2025 so với năm 2020).

Những kết quả tăng trưởng này cũng được ghi nhận bởi các tổ chức quốc tế. Mới đây, Moody's đã chính thức điều chỉnh triển vọng của Nam A Bank từ mức "Ổn định" lên "Tích cực"; Fitch Ratings duy trì mức xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành Dài hạn (Long - Term Issuer Default Rating - IDR) của Nam A Bank ở mức "B+". Những ghi nhận này phản ánh sự cải thiện rõ rệt về chất lượng tài sản, năng lực quản trị rủi ro cũng như nền tảng tài chính của ngân hàng. Nam A Bank còn khẳng định vai trò tiên phong khi tham gia với tư cách là Nhà đầu tư chiến lược tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, minh chứng cho uy tín và tiềm lực tài chính của Nam A Bank trong việc dẫn dắt các dòng vốn và thúc đẩy sự phát triển kinh tế quốc gia.

Đại hội kết thúc trong sự đồng thuận cao, phản ánh niềm tin của cổ đông vào lộ trình phát triển của Nam A Bank trong nhiệm kỳ mới (2026 – 2031). Với những quyết sách mang tính đột phá và vị thế ngày càng vững chắc trên trường tài chính, Nam A Bank đang tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế của một ngân hàng năng động, đổi mới và sáng tạo.



