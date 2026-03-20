Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Choáng với số siêu xe, vàng, USD, thu giữ trong đường dây của Mr Pips

20-03-2026 - 14:14 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong vụ Phó Đức Nam (Mr Pips), cảnh sát đã thu giữ hơn 1.000 miếng vàng, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn, trong đó có rất nhiều siêu xe.

Liên quan đến vụ Phó Đức Nam (Mr Pips), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thu giữ, kê biên khối lượng tài sản đặc biệt lớn, gồm tiền mặt, vàng, ngoại tệ, bất động sản, siêu xe và nhiều tài sản xa xỉ khác.

Những chiếc siêu xế hộp của Phó Đức Nam

Theo kết luận điều tra, riêng tiền mặt được lực lượng chức năng thu giữ trực tiếp là khoảng 76,6 tỉ đồng. Ngoài ra, hơn 2,3 triệu USD cũng bị thu giữ, cùng nhiều loại ngoại tệ khác như đô la Singapore, baht Thái, nhân dân tệ và các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng thu giữ lượng vàng rất lớn với hơn 1.000 miếng vàng các loại, bao gồm vàng SJC 1 lượng, vàng 1 chỉ và nhiều dạng trang sức.

Công an Hà Nội còn xác định khoảng 25,4 tỉ đồng nằm trong các tài khoản ngân hàng, cùng hệ thống hàng chục sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng lớn, mỗi sổ có giá trị từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng. Ngoài tiền và vàng, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài sản xa xỉ như khoảng 60 đồng hồ cao cấp thuộc các thương hiệu nổi tiếng, 33 túi xách hàng hiệu, ví tiền điện tử, cùng nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan.

Đáng chú ý, trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn. Dàn xe này quy tụ nhiều thương hiệu hạng sang và siêu xe, như 8 chiếc Mercedes-Benz, 5 Porsche, 4 Jaguar, BMW, Mazda, Lexus và VinFast mỗi hãng 2 chiếc. Ngoài ra còn có các dòng xe đặc biệt đắt tiền như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Audi, Volvo, Subaru và Mini.

Nhiều phương tiện thuộc nhóm siêu xe có giá trị rất lớn như Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Lamborghini Urus hay Porsche 911 Turbo S. Bên cạnh đó, Cảnh sát thu giữ 7 mô tô phân khối lớn của các hãng nổi tiếng như Harley-Davidson, KTM, MV Agusta và Honda.

Không chỉ dừng lại ở phương tiện, lực lượng chức năng còn kê biên 45 bất động sản, trong đó có 34 sổ đỏ bản gốc. Các tài sản này bao gồm nhiều căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TPHCM, cùng hàng loạt thửa đất tại các địa phương như Hưng Yên, Hải Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
ĐHCĐ Nam A Bank 2026: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới; chốt phương án chia cổ tức cao và thành lập ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước

Ngân hàng Quân đội huy động lãi suất lên tới 8,4% cho kỳ hạn 6 tháng

Chiều 20/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn bất ngờ đảo chiều tăng; vàng thế giới lại rơi về 4.600 USD/ounce

13:53 , 20/03/2026
Một nhà băng muốn chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, thành lập ngân hàng riêng tại Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam

11:45 , 20/03/2026
Dự phòng rủi ro cho vay của một ngân hàng tư nhân tăng vọt lên hơn 20.000 tỷ

11:25 , 20/03/2026
Quốc tế Hạnh phúc 20/3: Việt Nam ở đâu trong dòng chảy phát triển mới của thế giới?”

11:00 , 20/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên