Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Chưa áp dụng mức giảm trừ 15,5 triệu đồng/người/tháng

Ngày 20-3, Thuế TPHCM và Tạp chí Kinh tế - Tài chính phối hợp tổ chức tọa đàm “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp năm 2025 - Những vấn đề cần lưu ý”.

Tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thu Hà, công chức Thuế TPHCM trình bày những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025. Bà cho biết, kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2025 đang bước vào giai đoạn cao điểm. Trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ quyết toán, Thuế TPHCM phát hiện nhiều trường hợp khai báo còn sai sót, ảnh hưởng đến thời gian quyết toán.

Một trong những nhầm lẫn là một số người nộp thuế áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới (15,5 triệu đồng/người/tháng với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/người/tháng với người phụ thuộc). Thực tế, mức giảm trừ gia cảnh này sẽ áp dụng vào kỳ quyết toán thuế năm 2026 - sẽ diễn ra vào đầu năm 2027.

Bà Thu Hà cũng lưu ý một số trường hợp đăng ký người phụ thuộc, với con nuôi, cha mẹ nuôi, cần có giấy tờ hợp pháp mới được giảm trừ.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế TPHCM, lưu ý đối với tổ chức chi trả thu nhập cần thực hiện cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN và chuyển dữ liệu chứng từ điện tử đến cơ quan quản lý thuế theo quy định.

Cùng với đó, cần nộp đầy đủ, kịp thời số thuế TNCN đã khấu trừ vào ngân sách n hà nước theo đúng thời hạn quy định; thực hiện đăng ký người phụ thuộc đúng thời hạn và xác định thời điểm tính giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định pháp luật.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, bà Nghĩa Lê lưu ý cá nhân cài đặt, sử dụng eTax mobile tra cứu thông tin thu nhập và nghĩa vụ thuế đã được tổ chức trả thu nhập kê khai trong năm. Đồng thời tra cứu thông tin thu nhập và nghĩa vụ thuế đã được tổ chức trả thu nhập kê khai trong năm. Trên cơ sở đó, hệ thống hỗ trợ xác định cá nhân có thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN hay không.

Cá nhân cần tập hợp các chứng từ khấu trừ thuế TNCN; chứng từ tạm nộp thuế TNCN; hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có) trong năm trước khi thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Ngoài ra, rà soát, thực hiện đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc theo quy định; rà soát, cập nhật thông tin định danh cá nhân (họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân), thông tin người phụ thuộc đăng ký với cơ quan quản lý thuế đảm bảo trùng khớp với dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an.