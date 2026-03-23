Ngân hàng Nhà nước hút về hơn 84.000 tỷ trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng tăng ở tất cả các kỳ hạn chủ chốt
Trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 84.000 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua kênh thị trường mở. Lãi suất liên ngân hàng VND đồng loạt tăng trở lại và tỷ giá USD/VND tự do giảm.
Trong tuần từ 16/03 – 20/03, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 15.000 tỷ đồng trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) với các kỳ hạn 7 ngày, 28 ngày và 56 ngày, lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Khối lượng trúng thầu đạt 14.979 tỷ đồng, trong khi lượng đáo hạn lên tới 99.315 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.
Như vậy, trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 84.336 tỷ đồng khỏi hệ thống qua kênh thị trường mở, đưa tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố xuống còn 243.047 tỷ đồng. Trước đó, Nhà điều hành cũng đã hút ròng 81.477 tỷ đồng khỏi thị trường qua kênh OMO trong tuần 09/03 – 13/03.
Tuần qua, lãi suất VND liên ngân hàng tăng ở tất cả các kỳ hạn ngắn. Đến ngày 20/03, lãi suất qua đêm tăng 0,20 điểm %, lên 4,20%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 0,90 điểm %, lên 5,70%/năm; kỳ hạn 2 tuần tăng mạnh 1,60 điểm %, lên 7,10%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,10 điểm %, lên 7,40%/năm.
Lãi suất USD liên ngân hàng biến động nhẹ trong tuần nhưng chốt phiên cuối tuần không thay đổi so với cuối tuần trước, giao dịch tại: qua đêm 3,60%/năm; 1 tuần 3,69%/năm; 2 tuần 3,73%/năm và 1 tháng 3,75%/năm.
Trong tuần từ 16/03 – 20/03, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh theo xu hướng tăng. Chốt ngày 20/03, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.085 VND/USD, tăng 20 đồng so với phiên cuối tuần trước. Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.881 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay ở mức 26.289 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.
Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND trong tuần biến động tăng – giảm đan xen. Kết thúc phiên 20/03, tỷ giá đóng cửa tại 26.306 VND/USD, tăng 11 đồng so với cuối tuần trước đó. Trên thị trường tự do, tỷ giá biến động trái chiều giữa các phiên. Chốt tuần, tỷ giá giảm 150 đồng ở chiều mua vào và 90 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước, giao dịch tại 27.000 VND/USD và 27.100 VND/USD.
