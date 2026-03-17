Ngân hàng Nhà nước hút mạnh thanh khoản VND

Trong phiên giao dịch 16/3, trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), Ngân hàng Nhà nước chỉ chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 28 ngày và 56 ngày với lãi suất 4,5%, gần như toàn bộ 3.000 tỷ đồng đều trúng thầu. Có 42.465 tỷ đồng đáo hạn, Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, cơ quan điều hành hút ròng 39.465 tỷ đồng khỏi thị trường trong phiên 16/3, đưa khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố xuống 287.918 tỷ đồng.

Trong tuần trước, NHNN cũng chỉ chào thầu tổng cộng 45.000 tỷ đồng OMO (bình quân 9.000 tỷ đồng/phiên). Toàn bộ khối lượng này đều trúng thầu. Trong khi đó, khối lượng đáo hạn trên kênh cầm cố đạt 126.477 tỷ đồng, tương ứng cơ quan điều hành đã hút ròng 81.477 tỷ đồng khỏi thị trường qua kênh thị trường mở.

Việc NHNN duy trì lượng chào thầu OMO ở mức thấp và hút ròng mạnh thanh khoản VND diễn ra trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng đã giảm sâu trong thời gian gần đây với kỳ hạn qua đêm xuống mức 4%/năm và tỷ giá USD tăng mạnh.

Trong tuần qua, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đã tăng thêm 50 đồng lên mức gần 26.300 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục xu hướng đi lên, tăng khoảng 300 đồng ở cả hai chiều mua - bán, giao dịch quanh mức 27.200 VND/USD.

Tỷ giá USD/VND chịu sức ép tăng khi chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng mạnh lên vùng 100 điểm - mức cao nhất trong 10 tháng vừa qua. Căng thẳng địa chính trị đã làm giảm niềm tin trên các thị trường và thúc đẩy vị thế trú ẩn an toàn của đồng bạc xanh.