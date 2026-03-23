Hà Nội: Kịp thời ngăn nữ sinh bán 114 chỉ vàng để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

23-03-2026 - 06:57 AM | Tài chính - ngân hàng

Tiếp nhận tin báo từ chủ tiệm vàng ở Hà Nội, Thiếu tá cảnh sát nhanh chóng có mặt ngăn nữ sinh bán 114 chỉ vàng để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Tài sản nữ sinh mang đi bán.

Trước đó, trong quá trình tuần tra tại khu vực phố Trung Kính, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo từ một chủ cửa hàng vàng về việc nữ sinh đến bán vàng với nhiều biểu hiện bất thường.

Ngay lập tức, Thiếu tá Quang đã có mặt, xác định nữ sinh đang bị các đối tượng xấu thao túng tâm lý và yêu cầu dừng giao dịch, đưa nữ sinh về trụ sở để ổn định tâm lý.

Nữ sinh cho biết bị các đối tượng trên mạng dụ dỗ bằng chiêu trò “hỗ trợ làm thủ tục đi du học”, sau đó yêu cầu mang vàng của gia đình đi bán để chuyển tiền. Số tài sản nữ sinh mang đi bán lên tới 114 chỉ vàng, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Được biết, Thiếu tá Quang từng “giải cứu” 2 trường hợp học sinh, sinh viên bị đối tượng lừa đảo giả danh cơ quan Công an, yêu cầu bán vàng, chuyển tiền.

Thiếu tá Quang kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

