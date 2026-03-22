Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Agribank tuyển cùng lúc 8 vị trí lãnh đạo tại Hội sở

22-03-2026 - 16:08 PM | Tài chính - ngân hàng

Agribank vừa thông báo tuyển dụng đồng thời 8 vị trí lãnh đạo cấp ban, trung tâm tại Trụ sở chính ở Hà Nội.

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo tuyển dụng 8 vị trí lãnh đạo cấp ban, trung tâm tại Trụ sở chính ở Hà Nội, nhằm bổ sung nhân sự cho các đơn vị nghiệp vụ trong hệ thống. Đây là đợt tuyển dụng tập trung vào các vị trí quản lý cấp trung, phục vụ yêu cầu kiện toàn bộ máy nhân sự và nâng cao năng lực quản trị trong giai đoạn tới.

Theo thông báo, các vị trí tuyển dụng gồm: Phó Trưởng ban Chính sách tín dụng; Phó Trưởng ban Kiểm tra, giám sát nội bộ; Phó Trưởng ban Pháp chế; Phó Trưởng ban Công nghệ; Phó Trưởng ban Ngân hàng số; cùng các chức danh Phó Giám đốc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Quản lý dữ liệu. Toàn bộ nhân sự trúng tuyển sẽ làm việc tại Trụ sở chính Agribank.

Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đến ngày 10/4/2026. Quy trình tuyển dụng gồm hai vòng: sơ tuyển hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp. Ngân hàng sẽ thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm thi tuyển tới các ứng viên đủ điều kiện.

Động thái tuyển dụng nhân sự cấp cao lần này diễn ra trong bối cảnh Agribank duy trì các chương trình tuyển dụng quy mô lớn hằng năm nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động kinh doanh, chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống. Trong những năm gần đây, ngân hàng thường xuyên triển khai các đợt tuyển dụng tập trung với số lượng lớn chỉ tiêu, bao gồm tuyển dụng lao động nghiệp vụ tại các chi nhánh, nhân sự công nghệ thông tin tại Hội sở, cũng như các vị trí quản lý chuyên môn ở các đơn vị trọng yếu.

Chẳng hạn, trong đợt tuyển dụng gần nhất, Agribank đăng tuyển 151 nhân sự ở vị trí công nghệ thông tin và lao động chuyên môn nghiệp vụ khác làm việc tại Trụ sở chính.

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên