Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao

Sáng ngày 9/2, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm bà Thái Lan Anh, Trưởng phòng Xây dựng pháp luật thuộc Vụ Pháp chế NHNN giữ chức vụ Phó Vụ trưởng và ông Nguyễn Ngọc Duy, Trưởng phòng Tư vấn pháp luật thuộc Vụ pháp chế NHNN giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Thái Lan Anh và ông Nguyễn Ngọc Duy. (Ảnh: SBV)

Cùng ngày, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 1 tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm ông Đoàn Hùng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 1 kể từ ngày 6/2/2026. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ông Đoàn Hùng Sơn

Cũng trong ngày 9/2, ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, thừa ủy quyền của Thống đốc NHNN đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2 cho bà Bùi Thị Kim Phượng, Trưởng phòng Quản lý Ngoại hối và Vàng của đơn vị. Quyết định có hiệu lực trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 6/2/2026.

Bà Bùi Thị Kim Phượng (Ảnh: SBV)

Trước đó, Thống đốc NHNN đã bổ nhiệm ông Trịnh Công Văn, Quyền Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 3 giữ chức vụ Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 3 kể từ ngày 19/01/2026. Thời hạn giữ chức vụ của ông Trịnh Công Văn là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Chiều 13/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 6 cũng đã tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Dung, quyền Giám đốc NHNN Khu vực 6 giữ chức Giám đốc NHNN Khu vực 6 kể từ ngày 13/1/2026. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.