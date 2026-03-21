Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Vietcombank và Chủ tịch Agribank trúng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, sau cuộc bầu cử có 76,19 triệu cử tri tham gia (đạt 99,68%).

Đáng chú ý, trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch Vietcombank và ông Tô Huy Vũ – Chủ tịch Agribank.

Bà Nguyễn Thị Hồng

Bà Nguyễn Thị Hồng ứng cử tại tỉnh Sơn La, đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Mộc Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn và các xã: Bắc Yên, Pắc Ngà, Xím Vàng, Tà Xùa, Tạ Khoa, Chiềng Sại, Suối Tọ, Mường Cơi, Phù Yên, Mường Bang, Gia Phù, Tường Hạ, Kim Bon, Tân Phong, Chiềng Sơn, Lóng Sập, Tân Yên, Đoàn Kết, Song Khủa, To Múa, Vân Hồ, Xuân Nha.

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Ông Nguyễn Thanh Tùng ứng cử tại Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Ông Tô Huy Vũ

Ông Tô Huy Vũ ứng cử tại Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa.

Theo chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 có số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%, cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất, với 214/216 người trúng cử. 100% số đại biểu dự kiến là đại biểu hoạt động chuyên trách trúng cử.

Đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện quyền lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại biểu có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các kỳ họp, thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Đồng thời, đại biểu tiếp xúc cử tri, báo cáo hoạt động, lắng nghe và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Các đại biểu có quyền trình dự án luật, pháp lệnh; kiến nghị xây dựng luật; tham gia sửa đổi Hiến pháp; đề xuất trưng cầu ý dân, thành lập Ủy ban lâm thời, cũng như bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Đại biểu Quốc hội được quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng Kiểm toán nhà nước.

Bên cạnh đó, đại biểu có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến cơ quan có thẩm quyền, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết theo quy định.