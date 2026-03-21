Ông Trần Ngô Phúc Vũ tái đắc cử Chủ tịch Nam A Bank

21-03-2026 - 15:57 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 20/3, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) đã kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IX (2026 – 2031). Theo đó, Ông Trần Ngô Phúc Vũ tiếp tục được Hội đồng quản trị Nam A Bank nhiệm kỳ mới tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Nam A Bank.


Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới nhận hoa chúc mừng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù đối mặt nhiều thách thức, HĐQT Nam A Bank vẫn kiên định với mục tiêu chiến lược, điều hành linh hoạt, từng bước đưa Ngân hàng phát triển vững mạnh. Dưới sự dẫn dắt của Ông Trần Ngô Phúc Vũ, Nam A Bank đã vươn lên nhóm các ngân hàng thương mại có quy mô lớn tại Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nền tảng tài chính và năng lực quản trị rủi ro của Ngân hàng tiếp tục được ghi nhận tích cực khi Moody's nâng triển vọng lên mức "Tích cực", trong khi Fitch Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm "B+", phản ánh sự cải thiện rõ nét về chất lượng hoạt động và mức độ an toàn.

Dấu ấn chiến lược cũng được thể hiện qua vai trò Nhà đầu tư chiến lược tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, đồng thời thông qua kế hoạch thành lập ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước, qua đó mở rộng quy mô hoạt động và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính.

Những kết quả này cho thấy hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành với định hướng đúng đắn, được triển khai nhất quán và kịp thời của Ông Trần Ngô Phúc Vũ và Hội đồng quản trị trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Nam A Bank đã hoàn tất việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự đồng thuận cao từ cổ đông, tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Sau đó, tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ mới, ông Trần Ngô Phúc Vũ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với 100% sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

Với bản lĩnh chuyên môn vững vàng, 30 năm kinh nghiệm quản trị, điều hành lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức tín dụng, ông Trần Ngô Phúc Vũ đã cùng Ban lãnh đạo định hình chiến lược rõ ràng, đưa ngân hàng từng bước nâng cao năng lực tài chính, cải thiện quản trị và mở rộng quy mô hoạt động.

Trong giai đoạn tiếp theo, HĐQT Nam A Bank cam kết tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững, chủ động đổi mới và nâng cao vị thế, đồng thời tối ưu hóa giá trị cho cổ đông, gia tăng lợi ích cho khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên.


H.Kim

An ninh tiền tệ

